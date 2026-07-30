Kropkó Péter: minden adott, hogy a „triatlon Forma–1-e” Budapestre jöjjön

Legutóbb tíz évvel ezelőtt, 2016 júliusában rendezték meg óriási sikerrel az Ironman 70.3 Budapest triatlonversenyt, ami 1,9 km úszásból, 90 km kerékpározásból és 21,1 km futásból áll. Az akkori főszervező, Kropkó Péter szerint van reális esély arra, hogy a verseny visszatérjen a magyar fővárosba.

A többszörös magyar bajnok triatlonista az InfoRádióban elmondta: óriási élmény volt számára, hogy tíz évvel a versenyszerűen végzett sportolástól való visszavonulása után, 2014-ben részt vehetett egy olyan nagy esemény szervezésében, ami a sportágának a királykategóriája. Az Ironman 70.3 Budapest sikeres és nagyon népszerű lett, amit a licenctulajdonos, a World Triathlon Corporation (WTC) is elismert, sőt

az európai versenyigazgató akkor azt mondta, hogy ez lesz a legjobb verseny.

2014-ben több mint négyezren vettek részt a versenyhétvégén, és a külföldiek nagy többsége utólag azt mondta, az volt minden idők legjobb első Ironmanje. A következő két évben is nagy sikerrel rendezték meg az Ironman 70.3 Budapestet, 2016 óta azonban nincs már ilyen viadal. Kropkó Péter úgy fogalmazott, hatalmas élmény volt mind a várakozás, mind a versenyek lebonyolítása a három év során, és „igazi bombasikernek” nevezte a kezdeményezést.

Fotó: IRONMAN 70.3 Budapest

Úgy véli, minden adott ahhoz, hogy ez a verseny újraéledjen Budapesten. Kiemelte, hogy az elmúlt tíz évben nagy átalakuláson ment át a magyar főváros, még jobb állapotban vannak a belvárosi épületek, a Kopaszi-gát környéke is még szebb lett, illetve a közlekedési és beruházási miniszter nemrég egy videóban bemutatta azt is, milyen további fejlesztések várhatók a közeljövőben.

Kropkó Péter jelenleg Svájcban él, és az ottani benyomásai, tapasztalatai alapján megerősítette, hogy valóban nagyon fontos a tömegközlekedés, illetve az egyes útvonalak fejlesztése, az sem mindegy, milyen a kapcsolódás a különböző közlekedési eszközök között. Mint mondta, ilyen beruházások elengedhetetlenek ahhoz, hogy komolyabb sporteseményeket lehessen rendezni az adott városban. Hozzátette:

nem feltétlenül csak Budapestben kell gondolkozni, fontos, hogy megoldott legyen a jó közlekedés jó kapcsolódásokkal azért, hogy akár Székesfehérvárról, akár Hatvanból zavartalanul el lehessen jutni versenyezni a fővárosba, például vonattal.

A többszörös Ironman nagyon bizakodó az Ironman 70.3 Budapest visszatérésével kapcsolatban, és mint fogalmazott, a magyar főváros „még inkább kész van” arra, hogy újra a házigazdája legyen a közeljövőben. Kropkó Péter szerint újra sikeresen meg lehetne rendezni a versenyt, és ha erre lesz lehetőség, akkor természetesen ismét számítana az üzlettársa, Csomor Tamás munkájára. Úgy véli, ők ketten tudják igazán, hogyan kell jól megszervezni egy ilyen sporteseményt, hiszen három alkalommal már bizonyítottak a 2010-es évek közepén.

Fotó: IRONMAN 70.3 Budapest

Felidézte, hogy a tíz évvel ezelőtti időszakban 50 ezer vendégéjszakát töltöttek Budapesten a külföldi indulók az Ironman 70.3 idején, ami miatt szintén érdemes lenne megfontolni a verseny újraélesztését. Kropkó Péter külön kitért Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár azon korábbi nyilatkozatára, ami szerint olyan hazai rendezésű sportrendezvényeket szeretne, amelyeknek a kiadásai jól tervezettek, észszerűek és van társadalmi megtérülésük. A többszörös magyar bajnok triatlonista szerint

az Ironman 70.3 Budapest megfelel ezeknek az elvárásoknak, és a költségvetésben a bevételi oldal is szép számokat hozna.

Kropkó Péter jelezte, nyitott az együttműködésre a magyar szövetséggel, és megjegyezte, hogy a gyermekei sikeresen versenyeznek a magyar válogatott színeiben, így nincs akadálya annak, hogy a felek adott esetben együtt dolgozzanak. „Bár a triatlon, az Ironman egyéni sport, csak csapatmunkában lehet megvalósítani azt, amit szeretnénk. Mi sem egyedül akarjuk megrendezni ezt a versenyt, és így gondolkodtunk mindig, a tíz évvel ezelőtti időszakban is” – tette hozzá.

Fotó: IRONMAN 70.3 Budapest

Gyermekei karrierjére rátérve először Kropkó Mártát említette meg, aki sérülés miatt nem jutott ki az előző olimpiára, de mint fogalmazott, a párizsi játékok neki igazából a „nulladik olimpiája” lett volna. Úgy véli, „nagy harc” vár rá Magyarországon és a nemzetközi szinten is, hogy Los Angelesben már ott lehessen, de minden esélye megvan erre. Kropkó Péter szerint

az is teljesen reális lehet, hogy a magyar mix váltó pontot szerezzen a 2028-as olimpián.

Emlékeztetett, hogy a Kropkó Márta, Dévay Márk, Szalai Fanni, Lehmann Csongor összetételű magyar váltó ezüstérmes lett a júliusi, hamburgi világbajnokságon, vagyis reménykedhetünk a szép sikerekben a jövőben is.

„Most több olyan magyar tehetség is van, akikkel együtt stabilan lehet hozni ilyen jó eredményeket. Régebben is megcsinálták vagy a közelében voltak ennek, de akkor összeomlott az a csapat” – mondta Kropkó Péter.

Mivel még fiatalok, a Kropkó testvérek természetesen a 2032-es brisbane-i olimpiával is számolhatnak, de édesapjuk szerint most Los Angeles a következő fontos állomás, Brisbane még messzebb van, akkor érdemes csak gondolkozni rajta, amikor „odaérnek ahhoz a hídhoz”. Másik lányával, Jázminnal kapcsolatban úgy fogalmazott, mivel még csak 17 éves, szép jövő várhat rá, de „már most kopogtat az ajtón”. Mindkét lány újabb nagy feladat előtt áll, hiszen a héten Lengyelországban rendezik a mix váltó Európa-bajnokságot, valamint az U23-asok és a juniorok kontinensviadalát is.

Kindl Gábor: Budapest méltó helyszíne lenne egy Ironman 70.3-as versenynek

Az Ironman 70.3 Budapest lehetséges újraélesztésével kapcsolatban a Magyar Triatlon Szövetség elnöke is elmondta meglátásait az InfoRádióban. Kindl Gábor egyértelművé tette, elkötelezettek abban, hogy újra egy nagy nemzetközi versenyt lehessen Magyarországra hozni. Azt gondolja, a főváros méltó helyszíne lenne egy Ironman 70.3-as versenynek is. Utóbbihoz személyes élmények is fűzik, hiszen indult az egyik korábbi versenyen, és saját bevallása szerint óriási élmény volt Budapesten versenyezni.

Amikor Kindl Gábort megválasztották a magyar szövetség elnökének, rögtön az elején kitűzte azt a célt, hogy ezt a versenyt visszahozzák Magyarországra. Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ennek súlyos anyagi konzekvenciái vannak, illetve a licencdíjat garantálni kell a licenctulajdonos felé, ami azért komoly kihívás, jelentős összegeket kell kifizetni. A Magyar Triatlon Szövetség elnöke kiemelte: amióta átvette a szervezet irányítását, minden évben megpályázták a sportállamtitkárságon ezt a versenyt, ugyanis tisztában vannak vele, hogy mekkora lökést adna a megrendezése a hazai triatlonsportnak. Felidézte, hogy

annak idején azzal a szlogennel népszerűsítették az eseményt, hogy megérkezett Magyarországra „a triatlon Forma–1-e”.

Az Ironman versenysorozat az elmúlt években nagyon komoly fejlődésen ment keresztül, szinte minden hétvégén van öt-hat ilyen viadal világszerte. Kindl Gábor szerint nagyszerű lenne, ha Budapest is visszakerülne a versenynaptárba, mert „csodálatos történelmi helyszíneket érintő pályán lehetne versenyezni”, és a magyar fővárosnak továbbra is különleges vonzereje van.

Fotó: IRONMAN 70.3 Budapest

Kindl Gábor szerint ahhoz, hogy újra meg lehessen rendezni az Ironman 70.3 Budapestet, szükség lenne államtitkársági támogatásra, egy jó szervezőgárdára és a magyar szövetséggel való hatékony együttműködésre.

Az egyik legfontosabb feladatnak, kritériumnak a licencdíj fedezetének biztosítását nevezte, ami 2016 után gondokat okozott.

Ebben az államnak kellene lépéseket tennie, mert Kindl Gábor szerint jelenleg a szponzorpiac „kissé depresszív”. Úgy véli, a szervezőgárdát illetően jól állnak, a korábbi versenyek során bebizonyították az illetékesek, hogy kiváló versenyt tudnak rendezni és nagyon jó házigazdák. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy az Ironman 70.3 Budapest annak idején kiemelkedő elismerést kapott a licenctulajdonostól, sőt arról is volt szó, hogy világbajnokságnak is otthont adhatna a magyar főváros, de a projekt végül elakadt.

Fényes jövő várhat a magyar fiatalokra

A magyar szövetség elnöke a hazai triatlonsport utánpótlásbázisával és háttérországával kapcsolatban először azt emelte ki, hogy a négy alappillér „harmonikusan tud együttműködni”. Az elit, az utánpótlás, az amatőr és a szabadidő sportolók egyszerre triatlonozhatnak, és ebben a rendszerben „biztosított a fejlődési ív ahhoz, hogy például a szabadidő sportoló be tudjon kapcsolódni az amatőrök közé, az utánpótláskorú pedig az elit versenyzők közé”.

A szövetség LA10-es keretének tíz tagja van, gondolva a 2028-as olimpiára, ők jelenleg a „zászlóshajói” a magyar triatlonnak. Kindl Gábor külön megemlítette Szalai Fannit, aki a Forma–1-es Magyar Nagydíjon tudta meg, hogy beválasztották a Red Bull által támogatott sportolói csapatba, Lehmann Csongor pedig harmadik lett a világbajnoki sorozat londoni állomásán. Az utánpótláskorú versenyzőink között is vannak nagy reménységek, akik a tiszaújvárosi világkupán az összes korosztályban sikeresen szerepeltek, halmozták az érmeket.

A magyar szövetség elnöke hozzátette: igen széles, több száz fős utánpótlásbázissal rendelkeznek, és az amatőrök létszáma is több ezres, megközelíti a háromezret, a szabadidő sportolóknak pedig megvan a lehetőségük arra, hogy bekapcsolódhassanak a versenyzésbe. Utóbbi érdekében indította el a magyar szövetség a Próbáld ki a triatlont! programot. Kindl Gábor hangsúlyozta:

számukra nagyon fontos, hogy a szabadidő sportolók és az amatőrök is részt vehessenek a versenyrendszerben, legyenek értékelve a bajnokságokon és a ranglistán.

Az utánpótláskorúak előtt követendő példaként ott vannak az elit versenyzők, illetve a klubokban bizonyíthatnak a fiatalok, akik lelkes, elkötelezett szakemberek segítségével juthatnak előrébb.

Kindl Gábor emlékeztetett, hogy egy ország nemenként legfeljebb három, azaz összesen hat triatlonistát indíthat a 2028-as olimpián. Bízik benne, hogy a hamburgi vb-n ezüstérmes mix váltónk is ott lehet majd a következő ötkarikás játékokon, ahol a magyar szövetség elnöke reménykedik a minél jobb szereplésben.

Mivel a magyar mix váltó Hamburgban egy nagyon erős nemzetközi mezőnyben szerzett vb-ezüstérmet, Kindl Gábor nagyon bizakodik a jövőt illetően. Azt gondolja, a csapat tagjai még tudnak fejlődni a Los Angeles-i olimpiáig, így a fantasztikus hamburgi teljesítmény után van esély a hasonlóan jó szereplésre a következő évek nagy versenyein is.

A cikk Farkas Dávid interjúi alapján készült.