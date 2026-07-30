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A 3-as metró felújított Nagyvárad téri állomása az avatás napján, 2023. május 22-én. Átadták a metróvonal Lehel téri és Nagyvárad téri, megújult állomásait, ezzel befejeződött a vonal öt és fél évig tartó rekonstrukciója.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Újabb két megállóval bővülhet a 3-as metró

Infostart / MTI

Folyik a 3-as metró Rákospalota–Újpest állomásig történő meghosszabbítására szóló kivitelezési közbeszerzés előkészítése, a Budapest által korábban elkészített tervek felülvizsgálata, aktualizálása, valamint a kivitelezés ütemezésének véglegesítése – közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI kérdésére.

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv szerint a 3-as metró Rákospalota-Újpest állomásig történő meghosszabbítására 80 milliárd forint IKOP Plusz európai uniós forrás áll rendelkezésre. A tervek szerint 2030-ig befejeződhet a fejlesztés, ennek azonban feltétele, hogy a főváros által korábban elkészített tervek kivitelezésre alkalmas állapotban rendelkezésre álljanak – írták.

A kivitelezéshez szükséges technológiai és műszaki feltételeket a majdani, nyílt közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes kivitelező biztosítja – válaszolták.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a parlamentben elmondta, hogy a korábban bejelentett fejlesztések között azért szerepelt a hármas metró meghosszabbítása, mert ez a projekt már rendelkezik építési engedéllyel, és mivel az erre fordítható uniós forrásokat 2030-ig fel kell használni, ez a beruházás előnyben volt a többi tervhez képest.

Az MBH Bank legfrissebb gyorselemzésében megállapította, hogy a kétmegállós fejlesztés idei árszinten 120-160 milliárd forintra becsülhető. Hozzátették, hogy a beruházás rövid távon jelentős keresletet teremtene a mérnöki szolgáltatásokban és az építőiparban. A 140 milliárd forintos medián költségbecslés, három-négy aktív kivitelezési évre elosztva, évi 35-45 milliárd forintos megrendelésállományt jelent, a 2025-ös magyar GDP hozzávetőleg 0,04-0,05 százaléka, az építőipar éves termelési értékének pedig körülbelül 0,4-0,6 százaléka. Ez azonban nem azonos a GDP tényleges növekedésével, mivel a projekt értékének egy része importált gépekben és berendezésekben jelenhet meg, más része olyan kivitelezői kapacitás, amelyet egyébként más munka kötne le – írták.

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Kezdőlap    Belföld    Újabb két megállóval bővülhet a 3-as metró

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