Durvul az aszály, folytatódik a hőség

Túlnyomóan derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időre számíthatunk. Napközben főleg az Észak-Dunántúlon megélénkül a déli, délkeleti szél, egyébként gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően 15 és 21 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékeket elsősorban az északkeleti tájakon a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, a nagyobb városokban, a vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken viszont melegebb lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul.