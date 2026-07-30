Megnevezte köztársaságielnök-jelöltjét a Mi Hazánk

A közlemény szerint Tóth Máté kétszeres doktor, PhD- és LL.M.-fokozattal rendelkező közjogász, gyakorló ügyvéd, energiajogász és közgazdász.

Hozzátették, hogy az LL.M.-fokozatát a bostoni Suffolk Egyetemen szerezte, és húsz éve dolgozik ügyvédként, tizenöt éve oktat egyetemeken, szakmai munkásságát pedig 2019-ben a Wolters Kluwer Év Jogásza díjával ismerték el.

A jelölt a Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagja és alelnöke, egyben az interdiszciplináris tagozat elnöke; nemzetközileg is jegyzett szakember, aki Chicagótól Washingtonig számos helyen tartott már előadásokat.

Megjegyezték, hogy Tóth Máté pártfüggetlen, „ugyanakkor következetesen nemzetben gondolkodik”, közjogi és világnézeti témájú írások és könyvek szerzője.

„Szimbolikus jelölését azért tartjuk különösen fontos üzenetnek, mert a jelenlegi helyzetben olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nemcsak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti. Olyan szakemberre, aki az elméletben és a gyakorlatban egyaránt jártas, és aki képes valóban őrködni az alkotmányosság felett” – fogalmaztak a közleményben.