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Egy korsó Staropramen sör egy asztalon.
Nyitókép: Pexels

Újabb turistamágnes helyen vezettek be alkoholtilalmat

Infostart / MTI

Makarska után szerdán Split városi képviselő-testülete is korlátozta az alkohol éjszakai árusítását, így már két jelentős horvátországi tengerparti üdülőváros vezetett be hasonló intézkedést.

A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákból.

A szeptember 15-ig hatályos korlátozás

nem vonatkozik a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, éttermekre és éjszakai klubokra sem.

A városvezetés a döntést a közrend védelmével, valamint a turisztikai idényben tapasztalható zaj, rendbontás, helytelen viselkedés és közterületi szemetelés visszaszorításával indokolta.

Az önkormányzat szerint az intézkedés Split történelmi belvárosának, köztük a Diocletianus-palotának a védelmét is szolgálja.

A határozatot a 25 tagú városi képviselő-testület 16 igen szavazattal, kilenc tartózkodás mellett fogadta el. A vitában több képviselő kétségbe vonta, hogy a tilalom önmagában eléri-e a kívánt hatást. Egyesek azt javasolták, hogy a korlátozást csak meghatározott városrészekben vezessék be, és szigorúbban szabályozzák az éjszakai klubok működését is.

Tomislav Suta polgármester közölte: a város figyelemmel kíséri az intézkedés hatását, és

szükség esetén módosítja a szabályozást.

A korlátozást a kereskedelmi törvény módosítása tette lehetővé, amely felhatalmazza a helyi önkormányzatokat arra, hogy közérdekből szabályozzák az alkohol árusítását.

A határozat betartását az állami felügyelőség ellenőrzi.

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