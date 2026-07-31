Újabb turistamágnes helyen vezettek be alkoholtilalmat

A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákból.

A szeptember 15-ig hatályos korlátozás

nem vonatkozik a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, éttermekre és éjszakai klubokra sem.

A városvezetés a döntést a közrend védelmével, valamint a turisztikai idényben tapasztalható zaj, rendbontás, helytelen viselkedés és közterületi szemetelés visszaszorításával indokolta.

Az önkormányzat szerint az intézkedés Split történelmi belvárosának, köztük a Diocletianus-palotának a védelmét is szolgálja.

A határozatot a 25 tagú városi képviselő-testület 16 igen szavazattal, kilenc tartózkodás mellett fogadta el. A vitában több képviselő kétségbe vonta, hogy a tilalom önmagában eléri-e a kívánt hatást. Egyesek azt javasolták, hogy a korlátozást csak meghatározott városrészekben vezessék be, és szigorúbban szabályozzák az éjszakai klubok működését is.

Tomislav Suta polgármester közölte: a város figyelemmel kíséri az intézkedés hatását, és

szükség esetén módosítja a szabályozást.

A korlátozást a kereskedelmi törvény módosítása tette lehetővé, amely felhatalmazza a helyi önkormányzatokat arra, hogy közérdekből szabályozzák az alkohol árusítását.

A határozat betartását az állami felügyelőség ellenőrzi.