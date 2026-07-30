Kékszalag – Befutott a tókerülő verseny győztese

A nemzetközi piacokon ma is a tegnapi nagy amerikai esés utóhatásai és az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak határozták és határozzák meg a hangulatot. Európában ugyan napközben kisebb felpattanás bontakozott ki, de az összkép továbbra is bizonytalan maradt, ráadásul több gyorsjelentésre is heves árfolyamreakció érkezett: az Adidas például közel 17 százalékot zuhant. Összességében tehát ideges, erősen vállalati hírek által vezérelt kereskedést láttunk, érdemi megnyugvás nélkül. A magyar tőzsdén is sokáig bizonytalanságban telt a nap, a vége azonban nagyon erős lett, elsősorban az OTP-nek köszönhetően: mind a BUX index, mind az OTP új történelmi csúcsot ért el. Amerikában a chipgyártók vezették az emelkedést: a Sandisk 24, a Micron Technology árfolyama pedig 18%-os pluszban zárt, a kedvező gyorsjelentésnek köszönhetően pedig a Microsoft is 15%-kal feljebb került. A főbb részvényindexek közül a Dow 1,2, a Nasdaq 3, az S&P pedig 1,7%-ot emelkedett.