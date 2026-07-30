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Vándor Róbert katamaránja, az RSM az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülõ vitorlásversenyen Tihany közelében 2026. július 30-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Kékszalag – Befutott a tókerülő verseny győztese

Infostart / MTI

A Vándor Róbert kormányozta RSM ért elsőként célba az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj vitorlásversenyen csütörtökön Balatonfüreden.

A hajó legénysége Vándor Róbert kormányos mellett Kalocsai Zsolt, Lange Péter, Bali István, Fekete András és Margitics Botond volt.

A már háromszoros győztes Vándor Róbert 2021 után állhat újra a dobogó legfelső fokára a tókerülő versenyen.

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Kezdőlap    Sport    Kékszalag – Befutott a tókerülő verseny győztese

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A nemzetközi piacokon ma is a tegnapi nagy amerikai esés utóhatásai és az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak határozták és határozzák meg a hangulatot. Európában ugyan napközben kisebb felpattanás bontakozott ki, de az összkép továbbra is bizonytalan maradt, ráadásul több gyorsjelentésre is heves árfolyamreakció érkezett: az Adidas például közel 17 százalékot zuhant. Összességében tehát ideges, erősen vállalati hírek által vezérelt kereskedést láttunk, érdemi megnyugvás nélkül. A magyar tőzsdén is sokáig bizonytalanságban telt a nap, a vége azonban nagyon erős lett, elsősorban az OTP-nek köszönhetően: mind a BUX index, mind az OTP új történelmi csúcsot ért el. Amerikában a chipgyártók vezették az emelkedést: a Sandisk 24, a Micron Technology árfolyama pedig 18%-os pluszban zárt, a kedvező gyorsjelentésnek köszönhetően pedig a Microsoft is 15%-kal feljebb került. A főbb részvényindexek közül a Dow 1,2, a Nasdaq 3, az S&P pedig 1,7%-ot emelkedett.

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