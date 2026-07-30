Fűszert vontak ki a forgalomból vegyszermaradék miatt

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot (klórpirifoszt) mutattak ki Indiából származó kurkuma por termékben. A termékből hazánkba is szállítottak.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások a Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék megnevezése: Kurkuma por
• Márka: MijiA
• Kiszerelés: 100 g
• Minőségmegőrzési idő: 25/12/2027
• Tételszám: 250643002
• Importőr: Mulackal Handel BMBH
Amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt javasoljuk ne fogyassza el!