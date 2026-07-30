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Windisch László, az Állami Számvevõszék elnöke elõadást tart a 63. Közgazdász-vándorgyûlésen Veszprémben, a Pannon Egyetem aulájában 2025. szeptember 4-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Az ÁSZ-elnök visszautasította Magyar Péter felszólítását

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Nem mond le, és a hatályos jogszabályok alapján eltávolítását sem tartja kivitelezhetőnek Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke.

Windisch László a 24.hu podcastjában úgy fogalmazott, „hiba lenne a mindenkori ÁSZ-elnöknek amiatt lemondania, hogy a mindenkori miniszterelnök éppen felszólítja lemondásra”.

Mint mondta, az előző kormánynak is voltak problémái az ÁSZ-szal, ami szerinte a szervezet vezetői pozíciójával jár. Azt sem gondolja, hogy „békésebb vizeken” tudnának evezni, ha az áprilisi választást a korábbi kormánypárt nyerte volna.

Az ÁSZ elnökét az Országgyűlés 12 évre választja, Windisch Lászlót 2022. július 4-én választották meg. Magyar Péter miniszterelnök azonban – több más személyhez hasonlóan – őt is lemondásra szólította fel a választás éjszakáján.

Az ÁSZ néhány nappal ezelőtt közleményt adott ki, miután kormányhatározat született a szervezet teljes átvilágításáról.

Windisch a podcastban arról is beszélt, hogy a Fideszt érintő vizsgálat részeként a Nemzeti Kulturális Alap támogatásait kampányfinanszírozási szempontból vizsgálja majd a számvevőszék. Szerinte a vizsgálatot nehezíti, hogy lefoglalták a párt szervereit, így az e-mailek sem jutnak el a címzettekhez.

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Kezdőlap    Belföld    Az ÁSZ-elnök visszautasította Magyar Péter felszólítását

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