Az ÁSZ-elnök visszautasította Magyar Péter felszólítását

Windisch László a 24.hu podcastjában úgy fogalmazott, „hiba lenne a mindenkori ÁSZ-elnöknek amiatt lemondania, hogy a mindenkori miniszterelnök éppen felszólítja lemondásra”.

Mint mondta, az előző kormánynak is voltak problémái az ÁSZ-szal, ami szerinte a szervezet vezetői pozíciójával jár. Azt sem gondolja, hogy „békésebb vizeken” tudnának evezni, ha az áprilisi választást a korábbi kormánypárt nyerte volna.

Az ÁSZ elnökét az Országgyűlés 12 évre választja, Windisch Lászlót 2022. július 4-én választották meg. Magyar Péter miniszterelnök azonban – több más személyhez hasonlóan – őt is lemondásra szólította fel a választás éjszakáján.

Az ÁSZ néhány nappal ezelőtt közleményt adott ki, miután kormányhatározat született a szervezet teljes átvilágításáról.

Windisch a podcastban arról is beszélt, hogy a Fideszt érintő vizsgálat részeként a Nemzeti Kulturális Alap támogatásait kampányfinanszírozási szempontból vizsgálja majd a számvevőszék. Szerinte a vizsgálatot nehezíti, hogy lefoglalták a párt szervereit, így az e-mailek sem jutnak el a címzettekhez.