Eddig ismeretlen mellékhatását fedezték fel a fogamzásgátló készítményeknek

A Michigan Egyetem kutatói összesen 422 fogamzásgátló tablettát szedő nőt vizsgáltak meg, azt keresve, hogy mennyiben befolyásolja a gyógyszer az érzelmi evés kialakulását a ciklusuk során – írja a Gizmodo cikke nyomán a hvg.hu.

A kutatók megállapították, hogy jóval nagyobb a kockázat az aktív időszakban vizsgálta alanyoknál, mint azoknál, akik éppen a placebó tablettákat szedik. A vizsgálat a petefészekben termelődő hormonokra is kiterjedt, különös tekintettel arra, hogy ezek mennyiben befolyásolják a falászavar kockázatát.

A kutatásban részt vevő nőket arra kérték, hogy kombinált fogamzásgátlót használjanak, és arról számoljanak be, hogy az aktív és az inaktív placebótabletta szedése alatt milyenek az étkezései szokásaik (előbbi 21, utóbbi 7 napos periódust ölel fel).

Két menstruációs cikluson keresztül követték őket a kutatók, és a JAMA Network Open című folyóiratban közölt tanulmány alapján megállapították, hogy azokon a napokon, amikor a nők az aktív gyógyszert szedték, nagyobb valószínűséggel számoltak be érzelmi evésről, mint az inaktív periódus alatt.

A kutatók természetesen hozzátették, hogy nem mindegyik vizsgált nő számolt be ilyen tapasztalatokról, így valószínűleg a jelenséget egyéb tényezők is befolyásolják.

A csapat korábbi vizsgálatai már rámutattak arra, hogy az ösztrogén és a progeszteron magas szintje fokozza a túlevés kockázatát, ami a ciklus második felében, ovuláció után nő meg. Sok fogamzásgátló ezen hormonok szintetikus változatain alapul, ezért felmerült a kérdés, fokozhatják-e a túlevés kialakulását.