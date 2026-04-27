ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.76
usd:
311.27
bux:
0
2026. április 27. hétfő Zita
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karikó Katalin Széchenyi-díjas magyar biokémikus (képünkön) és Drew Weissman amerikai mikrobiológus kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseikért, jelentették be ezen a napon, 2023. október 2-án a stockholmi Karolinska Intézetben. A felvétel Karikó Katalinról a Semmelweis Budapest Award elismerés átadásán készült a Semmelweis Egyetem rektori épületében 2022. december 15-én.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Karikó Katalinnal nyitották meg a washingtoni magyar kiállítást

Infostart / MTI

A Marslakók című kiállítást az amerikai fővárosban található magyar kulturális központ előtt állították fel, az érdeklődők egy hónapig ismerkedhetnek meg általa a magyar tudomány kimagasló képviselőivel.

Washington belvárosában Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus részvételével nyitották meg a Marslakók című szabadtéri kiállítást, a magyar tudomány kiemelkedő alakjait bemutató tárlatot vasárnap.

A Magyarországról érkezett installáció az amerikai főváros központjában álló magyar kulturális központ, a Kossuth Ház előtt látható. A kiállítás részben csatlakozik az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójához is, hiszen az interaktív tárlat részeként megismerhető tudósok jó része az Egyesült Államokban ért el kimagasló eredményeket, illetve a tengerentúlon tanult, kutatott.

Karikó Katalin a tárlat megnyitását követően elmondta, hogy a kiemelkedő magyar tudományos eredmények most is jelen vannak az amerikai tudományban és hozzáadnak ahhoz. Reményét fejezte ki, hogy az itt kutató tudósok a magyarországi tudományt is gazdagítják eredményeikkel. Megjegyezte azt is, hogy a tudomány egy közös nyelv azok számára, akik művelik, így két tudós szinte azonnal képes szót érteni egymással.

Karikó Katalin hétfőn díjat vesz át az Amerikai Magyar Koalíció úgynevezett szupergáláján, amelyet az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából a Capitolium szomszédságában álló Kongresszusi Könyvtárban tartanak.

Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke örömét fejezte ki, hogy a kiállítás elért az Egyesült Államokba, és bemutathatnak 55 kiemelkedő magyar tudóst, a Nobel-díjasok mellett azokat is, akik valamilyen módon hozzájárultak az emberiség tudásának fejlődéséhez.

Kósa Margó, a kiállítást létrehozó Magyar Brand Kulturális Egyesület elnöke nyilatkozatában beszámolt arról, hogy az installáció heteken keresztül utazott, hogy átérjen Magyarországról a tengerentúlra. A Marslakók kiállítás az amerikai főváros után az Egyesült Államokban indul körútra és a tervek szerint eljut Bostonba, New Yorkba, Los Angelesbe, Daytona Beach-re és Chicagóba – közölte.

Washington belvárosában négy héten keresztül ismerkedhetnek a helyiek a magyar tudomány kimagasló képviselőinek történetével.

Kezdőlap    Tudomány    Karikó Katalinnal nyitották meg a washingtoni magyar kiállítást

egyesült államok

tudomány

washington

megnyitó

kiállítás

karikó katalin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: Magyar Péter újabb miniszterek neveit jelenti be, vagyonkimentésekről érkeznek hírek

A választási vereség utáni második héten látványosan felgyorsultak a politikai folyamatok, elsősorban a hatalomból távozó kormánypártok oldalán, a Fidesz–KDNP térfelén. Magyar Péter leendő miniszterelnök folyamatosan ismerteti az új kabinet minisztereinek névsorát, a hét elejére ígérte többek között a belügyi és az igazságügyi tárcák leendő vezetőinek bemutatását. Eközben egyre több hír érkezik arról, hogy vagyonkimentésekbe kezdtek politikai és üzleti érdekkörök. Az új kormány már aktívan tárgyal az uniós források hazahozataláról is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő tempóban tűnnek el a milliárdok Mészáros Lőrinc csúcsvállalataiból: van, ahol alig maradt pénz a fizetésekre

Több mint ezermilliárd forintnyi likvid eszközzel rendelkeznek a kormányközeli üzleti körökhöz köthető legnagyobb hazai vállalatok.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

In an interview after the shooting, President Trump says: "I wasn’t worried. I understand life. We live in a crazy world."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 26. 10:17
Úton az űr felé - bejelentést tettek az oroszok
2026. április 26. 08:33
Így csapott le a csernobili radiokatív por Magyarországra
×
×