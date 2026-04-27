Karikó Katalinnal nyitották meg a washingtoni magyar kiállítást

Washington belvárosában Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus részvételével nyitották meg a Marslakók című szabadtéri kiállítást, a magyar tudomány kiemelkedő alakjait bemutató tárlatot vasárnap.

A Magyarországról érkezett installáció az amerikai főváros központjában álló magyar kulturális központ, a Kossuth Ház előtt látható. A kiállítás részben csatlakozik az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójához is, hiszen az interaktív tárlat részeként megismerhető tudósok jó része az Egyesült Államokban ért el kimagasló eredményeket, illetve a tengerentúlon tanult, kutatott.

Karikó Katalin a tárlat megnyitását követően elmondta, hogy a kiemelkedő magyar tudományos eredmények most is jelen vannak az amerikai tudományban és hozzáadnak ahhoz. Reményét fejezte ki, hogy az itt kutató tudósok a magyarországi tudományt is gazdagítják eredményeikkel. Megjegyezte azt is, hogy a tudomány egy közös nyelv azok számára, akik művelik, így két tudós szinte azonnal képes szót érteni egymással.

Karikó Katalin hétfőn díjat vesz át az Amerikai Magyar Koalíció úgynevezett szupergáláján, amelyet az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából a Capitolium szomszédságában álló Kongresszusi Könyvtárban tartanak.

Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke örömét fejezte ki, hogy a kiállítás elért az Egyesült Államokba, és bemutathatnak 55 kiemelkedő magyar tudóst, a Nobel-díjasok mellett azokat is, akik valamilyen módon hozzájárultak az emberiség tudásának fejlődéséhez.

Kósa Margó, a kiállítást létrehozó Magyar Brand Kulturális Egyesület elnöke nyilatkozatában beszámolt arról, hogy az installáció heteken keresztül utazott, hogy átérjen Magyarországról a tengerentúlra. A Marslakók kiállítás az amerikai főváros után az Egyesült Államokban indul körútra és a tervek szerint eljut Bostonba, New Yorkba, Los Angelesbe, Daytona Beach-re és Chicagóba – közölte.

Washington belvárosában négy héten keresztül ismerkedhetnek a helyiek a magyar tudomány kimagasló képviselőinek történetével.