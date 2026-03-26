Újratervez a NASA, 20 milliárd dollárból hozna létre új holdbázist

A NASA elvetette eddigi tervét, hogy űrállomást létesítsen Hold körüli pályán, helyette inkább egy bázist hozna létre az égitest felszínén a következő hét évben, amire összesen 20 milliárd dollárt költenének – közölte Jared Isaacman, az amerikai űrkutatási hivatal új igazgatója.

A hivatalába decemberben beiktatott igazgató mindezt a NASA washingtoni székhelyén jelentette be egy rendezvényen, amelyen az ügynökség Artemis nevű Hold-programjában eszközölt változtatásokról számolt be. „Igazából senkit sem szabad, hogy meglepjen, hogy jelenlegi formájában szüneteltetjük a Gateway űrállomás programot, és a Hold-felszínen tartós műveleteket lehetővé tevő infrastruktúrára összpontosítunk” – hangsúlyozta Jared Isaacman, aki szerint

a nagyrészt elkészült Gateway űrállomás alkatrészeit használnák fel a holdbázishoz.

Az egyelőre befagyasztott Gateway-projekt – amelyben az ESA európai űrkutatási ügynökség is részt vett – közbenső állomásként működött volna a Holdra, illetve talán valamikor a Marsra személyzettel induló missziók számára.

Jared Isaacman közölte azt is, hogy a NASA 2028-ig tervezi elindítani a Marsra az első atommeghajtású űrhajóját. „A NASA köteles újfent a szinte lehetetlent elérni: Donald Trump elnök hivatali idejének lejárta előtt visszatérni a Holdra, ott holdbázist építeni, tartós jelenlétet kiépíteni és más olyan dolgokat tenni, amelyek biztosítják az amerikai vezető szerepet a világűrben” – jelentette ki az amerikai űrkutatási hivatal igazgatója.