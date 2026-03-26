2026. március 26. csütörtök Emánuel
Nyitókép: Pixabay

Újratervez a NASA, 20 milliárd dollárból hozna létre új holdbázist

Infostart / MTI

A jelenlegi formájában szüneteltetik a Gateway űrállomás programot, és inkább a Hold-felszínen tartós műveleteket lehetővé tevő infrastruktúrára összpontosítanak.

A NASA elvetette eddigi tervét, hogy űrállomást létesítsen Hold körüli pályán, helyette inkább egy bázist hozna létre az égitest felszínén a következő hét évben, amire összesen 20 milliárd dollárt költenének – közölte Jared Isaacman, az amerikai űrkutatási hivatal új igazgatója.

A hivatalába decemberben beiktatott igazgató mindezt a NASA washingtoni székhelyén jelentette be egy rendezvényen, amelyen az ügynökség Artemis nevű Hold-programjában eszközölt változtatásokról számolt be. „Igazából senkit sem szabad, hogy meglepjen, hogy jelenlegi formájában szüneteltetjük a Gateway űrállomás programot, és a Hold-felszínen tartós műveleteket lehetővé tevő infrastruktúrára összpontosítunk” – hangsúlyozta Jared Isaacman, aki szerint

a nagyrészt elkészült Gateway űrállomás alkatrészeit használnák fel a holdbázishoz.

Az egyelőre befagyasztott Gateway-projekt – amelyben az ESA európai űrkutatási ügynökség is részt vett – közbenső állomásként működött volna a Holdra, illetve talán valamikor a Marsra személyzettel induló missziók számára.

Jared Isaacman közölte azt is, hogy a NASA 2028-ig tervezi elindítani a Marsra az első atommeghajtású űrhajóját. „A NASA köteles újfent a szinte lehetetlent elérni: Donald Trump elnök hivatali idejének lejárta előtt visszatérni a Holdra, ott holdbázist építeni, tartós jelenlétet kiépíteni és más olyan dolgokat tenni, amelyek biztosítják az amerikai vezető szerepet a világűrben” – jelentette ki az amerikai űrkutatási hivatal igazgatója.

mars

űrkutatás

nasa

hold

gateway

Elemző: iráni migrációs hullám fenyegeti Európát, az uniónak jó tanulópénz volt 2015

Az iráni háború és a közel-keleti válság következményeként újabb migrációs hullám indulhat meg a jövőben Európa felé. Törökország és az Európai Unió sem szeretné, hogy megismétlődjön a 2015-ös válság, ezért már most összehangolt lépéseket tettek egy esetleges migrációs hullám megállítására. László Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: Irán nemcsak küldő, hanem befogadó ország is, így ha a perzsa államban még tovább romlik a biztonsági vagy a gazdasági helyzet, tömegek kelhetnek útra Európa irányába.
Orbán Viktor terrorállamnak nevezte Ukrajnát

Esztergomban folytatta országjárását a Fidesz-KDNP elnöke.
 

Visszalépett Szabó Tímea Óbudán, 16 év után biztosan nem lesz parlamenti képviselő

Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta

Toroczkai László: nem álmodozom miniszteri tárcákról, szakértői kormányzásban, alkotmányozó nemzetgyűlésnek is partner lennék

Dúró Dóra az Arénában: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat

Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
 
Amerika háborús készültségre áll át, Irán új frontot nyithat – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön

A Pentagon szerdán bejelentette, hogy keretmegállapodásokat kötött a BAE Systems, a Lockheed Martin és a Honeywell vállalatokkal. A szerződések célja a védelmi rendszerek és lőszerek gyártásának felfuttatása, egész pontosan azt nyilatkozták, hogy "háborús készültségre" állnak át. Irán új frontot nyithat a Báb el-Mandeb szorosnál, ha az ország területét vagy szigeteit támadás éri. Teherán egyúttal öt saját feltételt szabott a háború lezárásához, mindeközben Szaúd-Arábia zsarolásnak minősítette az iráni rakétatámadást – közölte a Middle East Eye. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború legfrissebb eseményeivel.

Megszűnteti a Rossmann a bolti átvétel szolgáltatását: megszólalt a drogérialánc, mi lesz helyette - Erre készülhetnek a vásárlók

A változást a boltlánc azzal indokolta, hogy egy új, korszerűbb és a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő szolgáltatást vezetnek be helyette.

Trump says Iran 'afraid' to admit to talks as Tehran rejects reports of dialogue

Iran's foreign minister says they have "no intention of negotiating for now", while the White House says its war goals have almost been met.

2026. március 26. 06:12
Nagyon keresnek valamit Esztergom és Dorog között
2026. március 26. 05:48
Új kártevő jelent meg, több száz millió iPhone lehet veszélyben
