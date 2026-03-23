Rendkívüli csillagászati jelenséget láthatunk áprilisban

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye szerint a C/2026 A1 (MAPS) egy úgynevezett Kreutz-féle napsúroló üstökös. Ezek a ritkán megfigyelhető üstökösök a történelem leglátványosabb kométái közé tartoznak, de egyben a legkiszámíthatatlanabbak is. Ennek oka, hogy nagyon közel halandnak el a Nap mellett, rendkívüli forróságban, így előfordulhat, hogy útjuk során darabokra hullanak, de ha túlélik a napközelséget, fényes és látványos, hatalmas csóvát növesztő alkonyati üstökösök lehetnek.

A C/2026 A1 (MAPS) üstökös mindössze a napátmérő egytizedének megfelelő távolságra halad majd el a napfelszín fölött, miközben hatalmas, a fénysebesség mintegy 0,2 százalékát elérő sebességgel száguld. A hatalmas hőhatás miatt nem csak a jegek, de a szilárd anyagok is párologni kezdenek rajta,

a Nap erős gravitációja pedig szét is tépheti az üstökösmagot.

A jelenlegi adatok alapján a csillagászok szerint két forgatókönyv lehetséges: az első esetében a részben egyben maradt mag a napközelség után látványos szürkületi jelenséget produkál, míg a második szerint a mag ugyan szétesik, de az anyagából még így is hosszú, szabad szemmel is észrevehető porcsóva alakul ki alkonyatkor.

Az üstökös április 4-én, közép-európai idő szerint 16:23-kor lesz a legközelebb a Naphoz. Aki ekkor szeretné megfigyelni, a biztonságos észlelés érdekében, meg kell várnia, amíg a Nap már a horizont alatt jár. Ezt követően, április 5-től tíz napon át nyílik a legjobb lehetőség a megfigyelésre a nyugati horizonton, közvetlenül naplemente után. Az égi jelenség észleléséhez nyílt, tereptárgyaktól mentes látóhatár szükséges. Az üstökös útját a földi obszervatóriumok mellett több űrszonda is folyamatosan nyomon követi.

Legutóbb több mint 15 évvel ezelőtt sikerült megfigyelni hasonló Kreutz-féle napsúroló üstököst a csillagászoknak.

Az intézmény tájékoztatása szerint a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán részletes leírás található az üstökösről és annak megfigyeléséről, továbbá arról az országos edukációs kampányról is, amelyet a jelenséghez kapcsolódóan hirdettek általános iskolások számára. A program célja a csillagászat népszerűsítése és a ritka égi esemény szakmai bemutatása.

Címképünk illusztráció