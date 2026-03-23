ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.65
usd:
341.01
bux:
122107.32
2026. március 23. hétfő Emőke
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
halley-üstökös
Nyitókép: Wikipédia/NASA/W. Liller

Rendkívüli csillagászati jelenséget láthatunk áprilisban

Infostart / MTI

Különleges, Kreutz-féle napsúroló üstökös lesz megfigyelhető áprilisban: amennyiben a C/2026 A1 (MAPS) elnevezésű égitest túléli a napközelséget, alkonyatkor szabad szemmel is látható lesz hatalmas csóvája – tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye szerint a C/2026 A1 (MAPS) egy úgynevezett Kreutz-féle napsúroló üstökös. Ezek a ritkán megfigyelhető üstökösök a történelem leglátványosabb kométái közé tartoznak, de egyben a legkiszámíthatatlanabbak is. Ennek oka, hogy nagyon közel halandnak el a Nap mellett, rendkívüli forróságban, így előfordulhat, hogy útjuk során darabokra hullanak, de ha túlélik a napközelséget, fényes és látványos, hatalmas csóvát növesztő alkonyati üstökösök lehetnek.

A C/2026 A1 (MAPS) üstökös mindössze a napátmérő egytizedének megfelelő távolságra halad majd el a napfelszín fölött, miközben hatalmas, a fénysebesség mintegy 0,2 százalékát elérő sebességgel száguld. A hatalmas hőhatás miatt nem csak a jegek, de a szilárd anyagok is párologni kezdenek rajta,

a Nap erős gravitációja pedig szét is tépheti az üstökösmagot.

A jelenlegi adatok alapján a csillagászok szerint két forgatókönyv lehetséges: az első esetében a részben egyben maradt mag a napközelség után látványos szürkületi jelenséget produkál, míg a második szerint a mag ugyan szétesik, de az anyagából még így is hosszú, szabad szemmel is észrevehető porcsóva alakul ki alkonyatkor.

Az üstökös április 4-én, közép-európai idő szerint 16:23-kor lesz a legközelebb a Naphoz. Aki ekkor szeretné megfigyelni, a biztonságos észlelés érdekében, meg kell várnia, amíg a Nap már a horizont alatt jár. Ezt követően, április 5-től tíz napon át nyílik a legjobb lehetőség a megfigyelésre a nyugati horizonton, közvetlenül naplemente után. Az égi jelenség észleléséhez nyílt, tereptárgyaktól mentes látóhatár szükséges. Az üstökös útját a földi obszervatóriumok mellett több űrszonda is folyamatosan nyomon követi.

Legutóbb több mint 15 évvel ezelőtt sikerült megfigyelni hasonló Kreutz-féle napsúroló üstököst a csillagászoknak.

Az intézmény tájékoztatása szerint a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán részletes leírás található az üstökösről és annak megfigyeléséről, továbbá arról az országos edukációs kampányról is, amelyet a jelenséghez kapcsolódóan hirdettek általános iskolások számára. A program célja a csillagászat népszerűsítése és a ritka égi esemény szakmai bemutatása.

Címképünk illusztráció

Kezdőlap    Tudomány    Rendkívüli csillagászati jelenséget láthatunk áprilisban

csillagászat

üstökös

svábhegyi csillagvizsgáló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

Komolyabb válság jöhet, mint amilyen az 1970-es években volt. Nincsen azzal történelmi tapasztalatunk, hogy mi történik, ha tartósan és teljesen lezárják a Hormuzi-szorost, azzal pedig főleg nincsen, hogy akkor mi történik, ha a térség épített energetikai infrastruktúráját is széles körű támadások érik – miközben éppen ez zajlik.
 

Hormuzi-szoros: Trump türelmetlen, gyorsítani próbál a NATO

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Stagflációs árnyék és bizonytalan de-eszkaláció: erre figyelnek most a befektetők

A mögöttünk álló héten a közel-keleti konfliktus és a 112 dollár fölé pattanó olajár határozta meg a tőkepiaci hangulatot, ami a globális jegybankok kamatcsökkentési terveit is érdemben átírhatja. Donald Trump ellentmondásos kommunikációja és a de-eszkaláció körüli bizonytalanság csak fokozták a részvénypiacokon a stagflációs félelmeket. A most induló héten a feszült geopolitikai helyzet mellett a keddi hazai MNB kamatdöntés, valamint a kulcsfontosságú nemzetközi inflációs és beszerzésimenedzser-adatok adják majd meg az irányt a befektetőknek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mit ünneplünk húsvétkor? A húsvét keresztény hagyományai, népszokásai, eredete és története

Mutatjuk, milyen keresztény és nem keresztény szokások kapcsolódnak a húsvéthoz, mit ünneplünk hagyományosan ezeken a napokon, és honnan erednek egyes szokások.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israeli military warns 'weeks' of fighting to come

Fears grow in Lebanon of Israeli ground invasion as IDF preparing for "several more weeks of fighting against Iran and Hezbollah".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 22. 18:09
Klímakutató: Európa gyorsabban melegszik, mint a világ többi része, ezt már kénytelenek vagyunk tudomásul venni
2026. március 22. 11:22
A magas vércukorszint csökkentését és a fizikai teljesítményt is javítja ez a diéta
×
×