ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 24. szombat Timót
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
NASA, Forrás: Wikipédia
Nyitókép: Forrás: Wikipédia

Az élővilág jövőjét befolyásoló probléma kezelésben kérte a NASA a BME segítségét

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Az Építőmérnöki Kar Fotogrammetria és Térinformatika Tanszékének űrkutatási műhelye a SMAP űrszonda és a NISAR amerikai–indiai műholdas berendezés adataiból nyert talajnedvesség-térképek pontosságát ellenőrzi majd. A mikrohullámú űrszondák folyamatosan vizsgálják a bolygót. Kugler Zsófia tanszékvezető az InfoRádióban elmondta: ezek az adatok hasznosak lehetnek a mezőgazdaság, a katonaság és a meteorológia számára is.

Együttműködési megállapodást írt alá az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatala (NASA) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME) arról, hogy a magyar egyetem támogatja az amerikai kormányzati ügynökséget a műholdas talajnedvesség-mérési adatok validációjában.

A klímaváltozás miatt sűrűsödnek az aszályos időszakok, ezért egyre fontosabb ismerni a földfelszín talajnedvességének állapotát. A BME Építőmérnöki Kar Fotogrammetria és Térinformatika Tanszékének vezetője az InfoRádióban elmondta: a NASA a műholdas adatok értékelésében számít a Műegyetem kutatóinak szaktudására. Az együttműködési megállapodás keretében egyebek mellett összehasonlítják a műholdas és a földi adatokat. A felek már két évvel ezelőtt felvették a kapcsolatot a BME-n tartott nyári egyetemen, amely Kugler Zsófia szerint nagyon sikeres volt. Már akkor közösen elkezdtek azon gondolkodni, hogy miben tudná segíteni a BME a NASA napi operatív munkáját.

Akkor a legkézenfekvőbbnek az tűnt, hogy a budapesti egyetem kutatói a helyi adatok integrálásával és az ellenőrzési folyamatban való aktív részvétellel járulnak hozzá az amerikai űrügynökség mindennapi tevékenységeihez. Kugler Zsófia elmondta:

műholdról a talaj felső 10 centiméteres rétegének a talajnedvesség-tartalmát lehet meghatározni.

A mezőgazdaság számára alapvetően fontos tudni a talajnedvesség területi eloszlását ahhoz, hogy aszálykezelési beavatkozást lehessen végezni vagy öntözési tervet készíthessenek. A szélsőségesen aszályos 2025-ös év is ráirányította a figyelmet ezekre a problémákra, amelyek a jövőben a klímaváltozás miatt még gyakoribbá válhatnak. A tanszékvezető úgy véli, ezek az adatok nagyon fontosak és értékesek az agráriumnak, elsősorban a mezőgazdasági termésbecslés tekintetében, de biztonságpolitikai, védelmi szempontból is hasznosak lehetnek a katonaság részére például a terepjárhatóság megfigyelésében.

A műholdas talajnedvesség-mérési adatokat a meteorológiai előrejelzésekben is fel szokták használni, hiszen hőhullámok kialakulásánál a legújabb kutatások szerint

csak akkor van esély tartós hőhullámra, hogyha a talajnedvességi adatok egy bizonyos szint alá süllyedtek egy régió felett.

Kugler Zsófia arra is kitért, hogy milyen eredményei lehetnek a NASA-val való közös munkának. Felhívta a figyelmet, hogy az amerikai űrügynökség operatív szinten közöl talajnedvességi adatokat világszerte. Ezt úgy kell elképzelni, hogy hatalmas térképeken napi szinten figyelik a világ minden pontján a talajnedvességi adatokat. Mostantól pedig a közép-európai régióban a BME szakemberei segítik az adatminőség ellenőrzését.

A tanszékvezető hozzátette: ha lesz olyan feldolgozási lépés, amit a modellen javítani lehetne, illetve magasabb, jobb minőségű adatokat szolgáltatni, akkor ezeket feldolgozzák, a NASA pedig később tudja használni, illetve beépíti az eljárásaiba. „Az űrből érkező adatokat fontos összevetni a földi mérésekkel, validálni, ezáltal minimalizálni vagy kiküszöbölni az esetleges hibákat. Ebben fogjuk támogatni a NASA-t helyi adatokkal” – magyarázta Kugler Zsófia.

Az együttműködési megállapodásban az is szerepel, hogy a NASA és a BME egy európai kutatók számára kidolgozandó képzési program létrehozására kívánja kiaknázni az együttműködést, amely további tudományos partnerségeket és eszmecseréket tesz lehetővé a földi vízkörforgás kutatásához, a hidrológiához és a mezőgazdasághoz létrehozott adathalmazok felhasználásáról.

Kugler Zsófia megjegyezte: a későbbiekben szorosabb is lehet a partnerség a két fél között, ehhez azonban szükség lenne egy olyan kormányközi kutatás-finanszírozási keretrendszerre, ami az Egyesült Államok és Magyarország között jelenleg nem létezik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Az élővilág jövőjét befolyásoló probléma kezelésben kérte a NASA a BME segítségét

aszály

nasa

mérés

hőhullám

budapesti műszaki és gazdaságtudományi egyetem

adatok

talajnedvesség

kugler zsófia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Kaposváron: nagy nemzeti összefogásra lesz szükség, hogy Magyaroszágot kívül tartsuk a háborún

Orbán Viktor Kaposváron: nagy nemzeti összefogásra lesz szükség, hogy Magyaroszágot kívül tartsuk a háborún

Kaposváron tartottak újabb háborúellenes gyűlést, Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter volt a két főszereplő. Mindenki szorozza meg a gázszámláját hárommal, ez lenne, ha nem lenne rezsicsökkentés – mondta Orbán Viktor, aki szerint „ha Magyarországra egy brüsszelita kormány jön, akkor a gyerekeinket egyszer csak el fogják vinni a háborúba, és ott fognak állni fegyverben Ukrajnában.”
 

Orbán Viktor: az ukránok beindultak, fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba

VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Keményen beszólt Trumpnak az amerikai hatalom vezetője, 100 százalékos vámokat kapott válaszul

Keményen beszólt Trumpnak az amerikai hatalom vezetője, 100 százalékos vámokat kapott válaszul

Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Kanadát, hogy 100 százalékos vámot vet ki minden kanadai importra, ha Ottawa kereskedelmi megállapodást köt Kínával - írta a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől

Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől

Kevés olyan ország van, ami megfizethető a magyar árszínvonalhoz mérten, és lehetőség szerint nem rosszabb, hanem jobb az idősek helyzete.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine condemns 'brutal' Russian strikes as second day of peace talks ends

Ukraine condemns 'brutal' Russian strikes as second day of peace talks ends

One person died and 35 were injured as trilateral discussions in Abu Dhabi were set to resume.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 24. 08:20
A „legrosszabbra” készülhetnek a Meta egyes felhasználói
2026. január 24. 05:10
Tévé, telefon, autó: mindenhol durva drágulás fenyeget
×
×
×
×