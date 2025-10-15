ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.42
usd:
335.73
bux:
102990.72
2025. október 15. szerda Teréz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Detail of the national flag of Hungary waving in the wind on a clear day. Democracy and politics. Patriotism. Selective focus. Central european country. Seamless Slow motion
Nyitókép: rarrarorro/Getty Images

Új elmélet kering a magyarok őshazájáról

Infostart

Egy kazah történész tanulmánya és egy genetikai kutatás szerint a magyarok és a kazahsztáni madjar törzs közeli rokonságban lehetnek.

A középkorban a magyarok egy része beolvadt a keleti sztyeppe népeibe. A madjar népcsoport egy olyan közösség volt, amelyet a helyiek a kipcsak törzsszövetség egyik nemzetségének tartanak, és amely a középkor óta a kazah népesség része – állítja a Magyarok keleten és nyugaton című munkájában Ajbolat Kuskumbajev kazah történész. A tanulmányt Benkő Mihály történész fordította le magyar nyelvre.

A promotions.hu cikkében azt írják, a történész elmélete szerint a madjar népcsoport a XIII. században kerülhetett kapcsolatba a mongol középkor hadseregeivel, amikor a magyar harcosok egy része csatlakozott az Arany Hordához.

Ajbolat Kuskumbajev és Benkő Mihály korábban ellátogatott Szibériába és Kazahsztánba, a kipcsakok földjére, ahol a kutatások szerint a magyar eredetű madjar törzs ma is él. A könyv a történeti források mellett a modern genetikai eredményekre is támaszkodik. Bíró András Zsolt antropológus kazahsztáni kutatásai során kimutatta, hogy

a Torgaj-fennsík térségében élő közösségek Y-kromoszómája meglepően közel áll a mai magyar populációéhoz.

Ez az eredmény sok más korábbi forráshoz hasonlóan azt bizonyítja, hogy a magyarok keleti rokonsága valós történeti alapokon nyugszik. A Torgaj-fennsík környékén élő a madjar közösségek a keleti magyarok leszármazottjainak tartják magukat.

Ugyanakkor más történészek szeptikusak Ajbolat Kuskumbajev állításaival kapcsolatban, de a felfedezés új perspektívát adhat a magyar identitás megértéséhez.

A kazahok egységesen állítják, hogy a magyarok beolvadtak a sztyeppeövezetet benépesítő törökségbe. Az utóbbi időben heves tudományos vitát kavart a kazahsztáni madjarok és más, a magyarsággal összefüggésbe hozott közösségek kérdése. A vita ma is folyik, de még a turkológusok és a történészek sem képviselnek egységes álláspontot.

Kezdőlap    Tudomány    Új elmélet kering a magyarok őshazájáról

kazahsztán

szibéria

történész

őshaza

sztyeppe

torgaj-fennsík

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az atomfegyveres NATO-hadgyakorlatról: ez most nem az oroszoknak szól

Szakértő az atomfegyveres NATO-hadgyakorlatról: ez most nem az oroszoknak szól
Több NATO-tagállam két héten át taktikai, nukleáris fegyverek alkalmazását gyakorolja, de a részletek nem nyilvánosak. Ami tudható: az USA a korábbi évekhez hasonlóan atomfegyvereket bocsát a szövetségesei rendelkezésére, hogy szimulálni tudjanak bizonyos helyzeteket, támadásokat. Az NKE Eötvös József Kutatóközpont John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa az InfoRádióban elmondta: egy rutinszerű gyakorlat kezdődik, azt pedig teljesen természetesnek nevezte, hogy a szemben álló felek állandó készültségben állnak, illetve folyamatosan reagálnak a másik lépéseire.
 

Demkó Attila a Tomahawk rakétákról: ez egy szimbólum, és a nyomásgyakorlásról szól

Új orosz törvényjavaslat: akár kétmillió embert is behívhatnak külföldi katonai szolgálatra

Óvatosságra int a NATO-főtitkár az orosz gépek lelövésével kapcsolatban

A portugál sajtó is meghajol Szoboszlai Dominik teljesítménye előtt

A portugál sajtó is meghajol Szoboszlai Dominik teljesítménye előtt

A legnagyobb példányszámú portugál sportújság, az A Bola online változata Szoboszlai Dominikot magasztalja a magyar válogatottból a kedd esti, lisszaboni 2–2 után, amit világbajnoki selejtezőn ért el Marco Rossi szövetségi kapitány együttese. A meccs emberének viszont a kétgólos Cristiano Ronaldót választották a szurkolók. Szoboszlait méltatja a Liverpool.com is.
 

Marco Rossi: hinni kell, mert lehetséges

VIDEÓ
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.15. szerda, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Váratlanul bezuhant az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, vészhelyzeti lépésre kényszerültek több régióban - Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Ukrajna számos régiójában, köztük Szumiban, Harkivban, Poltavában és Dnyipropetrovszkban vészhelyzeti áramkimaradásokat vezettek be mára, ahogy Kirovohrad, Kijev és Cserkaszi egyes részein is - számol be az Ukrinform. A sürgősségi leállásokat a villamosenergia-rendszer nehéz helyzete tette indokolttá az orosz támadások következtében, bár délelőttre nagyjából helyreállt a szolgáltatás. Zaporizzsjában jelenleg csak az ipari fogyasztókat érinti a vészleállás. Mindeközben éles visszaesés volt tapasztalható az Ukrajnának nyújtott katonai segély terén 2025 júliusában és augusztusában - derül ki a Kieli Világgazdasági Intézet tanulmányából. E szerint a nyár utolsó két hónapjában a katonai támogatás 43%-kal csökkent az év első feléhez képest. "Annak ellenére, hogy a NATO elindította a PURL-kezdeményezést, Európa összességében visszafogja a katonai támogatást. Most az lesz a döntő, hogyan alakulnak az őszi hónapok számai” - mondta Christoph Trebesch, az intézet kutatója. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar kapja el most ezt a betegséget: nem is sejtik, de megelőzhető lenne

Rengeteg magyar kapja el most ezt a betegséget: nem is sejtik, de megelőzhető lenne

Már nyakig benne vagyunk a korai náthaszezonban, és a java még csak most következik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says one of the bodies returned by Hamas is not a hostage

Israel says one of the bodies returned by Hamas is not a hostage

The fourth body of an unidentified person was brought back to Israel overnight alongside hostages Uriel Baruch, Tamir Nimrodi and Eitan Levy.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 09:01
Nagy siker a Holdat és a Marsot célzó óriásrakétával – videó
2025. október 14. 06:50
Ezek a baktériumok már a modern orvostudomány jövőjét veszélyeztetik
×
×
×
×