Új elmélet kering a magyarok őshazájáról

A középkorban a magyarok egy része beolvadt a keleti sztyeppe népeibe. A madjar népcsoport egy olyan közösség volt, amelyet a helyiek a kipcsak törzsszövetség egyik nemzetségének tartanak, és amely a középkor óta a kazah népesség része – állítja a Magyarok keleten és nyugaton című munkájában Ajbolat Kuskumbajev kazah történész. A tanulmányt Benkő Mihály történész fordította le magyar nyelvre.

A promotions.hu cikkében azt írják, a történész elmélete szerint a madjar népcsoport a XIII. században kerülhetett kapcsolatba a mongol középkor hadseregeivel, amikor a magyar harcosok egy része csatlakozott az Arany Hordához.

Ajbolat Kuskumbajev és Benkő Mihály korábban ellátogatott Szibériába és Kazahsztánba, a kipcsakok földjére, ahol a kutatások szerint a magyar eredetű madjar törzs ma is él. A könyv a történeti források mellett a modern genetikai eredményekre is támaszkodik. Bíró András Zsolt antropológus kazahsztáni kutatásai során kimutatta, hogy

a Torgaj-fennsík térségében élő közösségek Y-kromoszómája meglepően közel áll a mai magyar populációéhoz.

Ez az eredmény sok más korábbi forráshoz hasonlóan azt bizonyítja, hogy a magyarok keleti rokonsága valós történeti alapokon nyugszik. A Torgaj-fennsík környékén élő a madjar közösségek a keleti magyarok leszármazottjainak tartják magukat.

Ugyanakkor más történészek szeptikusak Ajbolat Kuskumbajev állításaival kapcsolatban, de a felfedezés új perspektívát adhat a magyar identitás megértéséhez.

A kazahok egységesen állítják, hogy a magyarok beolvadtak a sztyeppeövezetet benépesítő törökségbe. Az utóbbi időben heves tudományos vitát kavart a kazahsztáni madjarok és más, a magyarsággal összefüggésbe hozott közösségek kérdése. A vita ma is folyik, de még a turkológusok és a történészek sem képviselnek egységes álláspontot.