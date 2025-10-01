ARÉNA
Nyitókép: unsplash.com/Drew Jemmett

Meglepően veszélyes lehet a forró tea és kávé

Infostart

A forró tea a legszennyezettebb ital: ebből kerül a legtöbb mikroműanyag a szervezetünkbe, ha műanyag pohárból isszuk – és ugyanígy a kávét sem érdemes elviteles pohárból forrón inni.

Kutatást végzett a Birmingham-i Egyetem az emberek által italokkal elfogyasztott mikroműanyagokkal kapcsolatosan – írja a Délmagyar a szakmai publikáció alapján. Összesen 155 italmintát elemeztek, hogy kiderítsék, ezekkel mennyi káros anyagot juttatnak a szervezetükbe a brit felnőttek.

A szakemberek megállapították, hogy a mikroműanyagok leginkább az italok csomagolásából és a gyártási folyamatból kerülhettek a termékbe.

A meleg italokban jelentősen magasabb volt a mikroműanyag-koncentráció, mert a hő gyorsítja a műanyag-leolvadást vagy leoldódást a csomagolóanyagokról.

Melyik italban átlagosan hány darab mikroműanyag részecske található?

  • Egy liter forró teában 60
  • Egy liter forró kávéban 43
  • Egy liter jeges kávében 37
  • Gyümölcslevek, üdítők, energiaitalok: kevesebb mint 30.

A nők naponta testtömeg-kilogrammonként kb. 1,7 darab mikroműanyagot nyelnek le italokkal, a férfiak pedig kb. 1,6-ot. Ez egy 70 kilós embernél csak az italokon keresztül naponta több mint 100 mikroműanyag részecske elfogyasztását jelenti.

Érdemes kerülni a forró italok esetében a műanyag poharat, és a kávét, teát porcelán vagy üveg bögréből, illetve fém termoszból javasolt meginni. Így ugyanis a csomagolóanyag nem tud oldódni.

egészség

tea

mikroműanyag

kávé

