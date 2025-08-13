Betilthatják a Pfizer Covid-vakcináját az egyik korosztályban

Az amerikai egészségügyi hatóság fontolgatja a Pfizer 5 év alatti gyermekeknek szánt Covid-vakcinájának engedélyének visszavonását – írja a portfolio.hu a Bloomberg News jelentése alapján. Ennek oka nem derül ki, és az sem, hogy mikortól tervezik ezt a drasztikus lépést.

Az amerikai egészségügyi minisztérium múlt héten bejelentette az mRNS-vakcinák fejlesztésének a leállítását a biológiai orvostudományi kutatási részlegén belül. A költségcsökkentő intézkedés összesen 22 projektet érint, amelyek értéke megközelíti az 500 millió dollárt.

A jelenlegi amerikai kormányzat nem támogatja az mRNS-vakcinák technológiáját – amelyet a tudományos közvélemény óriási áttörésnek gondol, és amely kapcsán a magyar Karikó Katalin Nobel-díjat kapott.

Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter, aki régóta szkeptikus a vakcinákkal kapcsolatban, azzal indokolta a döntést, hogy szerinte „az mRNS-technológia több kockázatot jelent, mint előnyt ezekre a légúti vírusokra nézve”. Az egészségügyi szakértők azonban cáfolják Kennedy állításait. Paul Offit, a philadelphiai Gyermekkórház Vakcina Oktatási Központjának igazgatója szerint például az mRNS-vakcinák rendkívül biztonságosak, és kulcsfontosságúak a Covid-19-hez hasonló vírusok okozta súlyos fertőzések megelőzésében.