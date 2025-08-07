ARÉNA
Az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltségére pályázó Robert Kennedy Jr. amerikai ügyvéd és környezetvédő aktivista, a merénylet áldozatául esett Robert Kennedy egykori igazságügyi miniszter fia külpolitikai céljairól beszél a New Hampshire állambeli Manchester St. Anselm Főiskoláján 2023. június 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/C. J. Gunther

Rusvai Miklós: nem áll le az mRNS-kutatás, csak az amerikai kormányzat nem fogja támogatni

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai egészségügyi minisztérium leállította az mRNS-vakcinák fejlesztésének finanszírozását - jelentette be a tárca vezetője. Robert F. Kennedy Jr. szerint a megtakarított forrásokat most biztonságosabb, szélesebb körű vakcinaplatformokra fogják átirányítani.

Mint arról az Infostart is beszámolt korábban, az Egyesült Államok egészségügyi minisztériuma kedden bejelentette, hogy leállítja az mRNS-vakcinák fejlesztését a biológiai orvostudományi kutatási részlegén belül. Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter szerint a megtakarított forrásokat most „biztonságosabb, szélesebb körű vakcinaplatformokra” fogják átirányítani.

Az amerikai kormány döntése 22 projektet érint, amelyek értéke megközelíti az 500 millió dollárt. Ez nagy összeg, de a kutatások teljes ráfordításához képest elenyésző - mondta az InfoRádióban Rusvai Miklós víruskutató.

„Csak a Pfizer 10 milliárd dollárt, tehát a kormányzati támogatás hússzorosát, a Moderna pedig 5 milliárd dollárt, az ötszörösét költi idén kutatás-fejlesztésre ezen a területen, tehát a kutatások nem fognak leállni”

– szögezte le a virológus, hozzátéve, hogy ráadásul ez csak az a két vállalat, aminek a Covid-vakcinája hazánkban is forgalomba került, ennél sokkal több cég foglalkozik kutatással a területen.

Rusvai Miklós kiemelte: rendkívül ígéretes technológiáról van szó, nem is annyira a fertőző betegségek elleni védekezésben, sokkal inkább a rákkutatásban és a különböző daganatos elváltozások elleni küzdelemben van nagy jövője az mRNS-vakcináknak.

A víruskutató szerint több ország szívesen látná és támogatná a vakcinák fejlesztőit. Az Egyesült Királyság és Németország is jelentkezett arra az esetre, ha valakinek valamilyen nehézsége támad az amerikai kormány intézkedései miatt, akkor szívesen befogadják a kutatókat – idézte fel a szakértő. Ettől függetlenül

úgy véli, kevesen fogják emiatt elhagyni az Egyesült Államokat, hiszen nem arról van szó, hogy betiltották az mRNS-technológia fejlesztését, csak a kormányzati támogatás lett visszavágva.

Rusvai Miklós egyébként nem lepődött meg az amerikai döntésen, hiszen Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter közismerten oltásszkeptikus.

KAPCSOLÓDÓ HANG

