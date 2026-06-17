Váratlan pontvesztéssel rajtolt Portugália

Sokat nem volt az afrikai csapatnál a labda a mérkőzés kezdetén, s hiába állt fel öt védővel, a hatodik percben Joao Neves zavartalanul fejelhetett tíz méterről a kapu bal oldalába. A hátrány ellenére a kongóiak nem váltak kezdeményezőbbé, olykor a védelmük kiegészült egy hatodik taggal is, amellyel elérték, hogy a portugálok csupán a középpályán passzolgathattak, és a tizenhatoson belülre csak elvétve juthattak el. Idővel a kétszeres Afrika Kupa-győztes vezetett néhány gyors ellentámadást, amelyeket általában lövéssel fejezett be, de a portugálok így is nyolcvan százalékos labdabirtoklási fölényben futballoztak. Az első félidő végén mégis döntetlenre állt a mérkőzés, mert a ráadásban Yoane Wissa egyenlített. A Newcastle United csatárát legalább annyira egyedül hagyta a portugál védelem, mint Joao Nevest a másik oldalon.

Fordulás után is maradt a 2016-os Európa-bajnok mezőnyfölénye, de a lendületes támadások továbbra is elmaradtak, és úgy látszott, játékosai megelégedtek a kényelmes passzolgatásokkal. Bár Joao Cancelo ollózva bevette az ellenfél kapuját, de lesről, így a szépségdíjas mozdulat és a gól mit sem ért. Látva a lassú iramot, annyi biztosra volt vehető, hogy a kongóiak az idő haladtával sem fáradnak majd el. A játékrész közepén Cristiano Ronaldo kétszer is közel állt a gólszerzéshez, de az ötszörös aranylabdás mindkét helyzeténél közelről a bal kapufa mellé rúgta a labdát. Csakúgy, mint az első félidő hajrájában, a mérkőzés végén is több ellentámadást vezettek az afrikaiak, de a portugál kapuig ezúttal nem jutottak el, viszont megelégedtek a bravúrnak számító döntetlennel.

A kongói válogatott 1974 után szerepel újra a tornán, a korábban lejátszott három mérkőzésen gólt sem szerzett.