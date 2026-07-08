Kürti Gábor a Bubi 3.0-ról: a közbicikli is a közösségi közlekedés része, egyeztetni szeretnénk a BKK-val

A Magyar Kerékpárosklub elnöke azzal kezdte, hogy szeretnék, ha jól indulna a Bubi 3.0, ezért szeretnének kicsit kedvezőbb díjszabást.

„Eleve nehezíti az indulást, hogy volt egy óriási szünet a szolgáltatásban, amikor az emberek felvették az idei évre a szokásaikat, és nem tudni, hogyan reagálnak majd arra, hogy év közben kell újra szerződniük vagy újra nekivágni a Bubi használatának” – mondta az InfoRádióban Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke. Hozzátette,

szeretnék, ha a 21 250 forintos sima kerékpáros éves bérlet inkább egyessel kezdődne, azaz csak 10 ezer forint feletti összeg lenne a korábban 8500 forintos bérlet.

Az elektromosoknál a 29 750 forintos éves bérlet elfogadható – folytatta a szervezet elnöke. Mint mondta, korábban még arról volt szó, hogy „feloldási díj” is lesz, 200 forintért alkalmanként. Az elektromos kerépkpárok üzemeltetése költségesebb az akkumulátorok, és úgy egyébként a járművek árai miatt, a most megjelent díjszabás, vagyis a 60 forintos percdíj komoly összegre rúghat évente, ráadásul nincs 30 perces ingyenes használat sem, mint a mechanikus kerékpároknál.

Kürti Gábor leszögezte: itt is szeretnének idővel valamilyen csökkentést elérni, de majd később derül ki, hogyan alakul az árképzés. Megjegyezte, nyilván a BKK sem hasraütésszerűen találja ki a tarifákat, biztosan van emögött gazdasági számítás, és a Magyar Kerékpárosklub azért is kért egyeztetést, hogy ezt megismerje.

A szervezet abban érdekelt, hogy Budapesten versenyképes legyen a kerékpározás, a közbringahasználat is.

A klubelnök kijelentette: a közbringa is a tömegközlekedés része. Azonban nem az a legjobb használati módja, ha az ember a saját kerékpárját lecseréli Bubira, hanem ha kombinálja a többi tömegközlekedési eszközzel, pláne így, hogy az úgynevezett free floating elv mentén több helyen is letehető biciklik lesznek a mobilpontokon, és így például valaki 10 perc gyaloglás helyett 2 perc kerékpározással érheti el a metrót. Ha az ember nyer naponta 16 percet a közlekedésén, akkor bizonyos távokon versenyképesebb lehet az autózásnál – tette hozzá a Magyar Kerékpárosklub elnöke.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.