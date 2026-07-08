Átrendeződtek a repülőútvonalak Magyarország felett

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. adatai szerint 2026 első hat hónapjában összesen 452 414 átrepülő járat haladt át a magyar légtérben, 1,8 százalékkal kevesebb mint egy éve. Idén az eddigi legforgalmasabb hónap a június volt, amikor 97 232 légi jármű repült el az ország felett.

Mint Bárány Ákos, a HungaroControl kommunikációs igazgatója az InfoRádióban elmondta, előzetes várakozásaikkal ellentétben 1,8 százalékkal csökkent a magyar légtér forgalma 2026 első felében, az okot a nemzetközi légiközlekedést érintő geopolitikai kihívások jelentették. E

„A Közel-Keleten kialakult háborús helyzet következtében az egyes forgalmi áramlatok átrendeződtek, és ez a magyar légtérben is éreztette a hatását. Június végéig több mint 8 ezer átrepülőgéppel kezeltünk kevesebbet, mint 2025-ben, és ez a volumen 2 százalékkal kisebb az idei várakozásainkhoz képest. Március és június között 10 százalékkal mérséklődött a forgalom, és egyébként a második félév kilátásai is erősen függenek a békefolyamat alakulásától” – fogalmazott.

A nyár eleje természetesen megnövelte a forgalmat, a legforgalmasabb időszak pedig az UEFA Bajnokok Ligája döntőhöz köthető. Itt a budapesti repülőtér le- és felszállásai kapcsán 759 légijárművet kezeltek a HungaroControl légiirányítói a legforgalmasabb napon.

Bárány Ákos elmondta: a HungaroControl alapvetően három nagy légiforgalmi egységet kezel:

a kifejezetten a budapesti repülőtéren közlekedő gépeket kezelik a repülőtéren található irányítótoronyból.

Van egy úgynevezett közelkörzeti egység, ami a repülőtérre levezető, illetve az onnan távozó eljárásokkal foglalkozik,

és van az átrepülő egység, ők a távolkörzetes kollégák.

Az irányítás javarészt ez utóbbiban történik, társaság által kezelt forgalom csaknem 90 százaléka a magas légtérben zajlik. Itt olyan járatokra kell gondolni, elsősorban nagy távolságokat megtevő gépekre, amelyek csak átrepülnek az ország fölött.

A repüléstájékoztatók 28 830 kisgépes mozgást kezeltek az első fél évben, ez az adat szinte megegyezik a tavalyival.

A mérsékeltebb forgalom ellenére Magyarország továbbra is az európai légi közlekedési hálózat egyik meghatározó tranzitútvonala maradt. A HungaroControlnak tulajdonítható késések volumene az első fél évben az Eurocontrol adatai szerint a tavalyi jelentős késéscsökkentéshez viszonyítva is harmadára esett a tavalyi év azonos időszakához képest, és a cég repülésbiztonsági mutatói is kiválóak.

(A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.)