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Egy IKEA bútoráruház homlokzata az üzletlánc logójával.
Nyitókép: Unsplash

Sztrájk jöhet a magyar IKEA-áruházakban

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Nem tudtak megegyezni a bérekről, így a következő napokban figyelmeztető sztrájkba léphetnek a magyarországi IKEA-áruházak dolgozói.

A következő napokban figyelmeztető sztrájkba léphetnek mindhárom magyarországi IKEA-áruház dolgozói, miután eredménytelenül zárultak a béremelésről szóló tárgyalások. A munkavállalók szerint a cég a rekordbevétel ellenére halogatja a fizetésemelést, ami fokozta az elégedetlenséget – írja az Index összefoglalója. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke, Karsai Zoltán nyilatkozott erről – írja a Mérce. Az IKEA 1990-es magyarországi megjelenése óta ez lehet az első munkabeszüntetés a budaörsi és a budapesti (Soroksár és Örs vezér tere) áruházakban.

A lap szerint 2026 elején feszültebbé vált a hangulat a dolgozók körében, miután a vállalat közölte, hogy idén nem tervez béremelést. Később azzal pontosították, hogy lesz fizetésemelés, de nem január 1-jétől, hanem később. Karsai Zoltán szerint ez különösen annak fényében váltott ki elégedetlenséget, hogy a cég a 2025-ös évre rekordbevételről számolt be.

Korábban már megjelentek az IKEA-áruházakban a „Ready to strike” és „Sztrájkkészültség” feliratú kitűzők, amelyeket a munkavállalók a szakszervezeti bértárgyalások támogatásának jelképeként viseltek. Karsai akkor úgy fogalmazott: a kitűzők egy csendes demonstráció részei, amelyekkel a dolgozók a béregyeztetések elhúzódása miatt fejezték ki elégedetlenségüket.

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Kezdőlap    Belföld    Sztrájk jöhet a magyar IKEA-áruházakban

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