Itt a két térkép: a vonatkésések valós időben látszanak, javul a budapesti agglomeráció éjszakai közlekedése

Virézy Dávid kiemelte, az új buszos rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy több járat már nemcsak a városhatárig vagy egy metróvégállomásig közlekedik, hanem közvetlen kapcsolatot biztosít a belvárossal.

Az új hálózattal már nem kell az utolsó HÉV-hez vagy vonathoz igazítani az esti programokat, a Dunakanyar és az északi elővárosi térség számos települése egész éjszaka elérhetővé válik Budapest felől.

Hangsúlyozta, az agglomerációban élők ugyanúgy a főváros részei, mint a belső kerületek lakói.

„Ha azt akarjuk, hogy kevesebben üljenek autóba, akkor az éjszakai közösségi közlekedés nem luxus, hanem alapvető szolgáltatás” – fogalmazott Vitézy Dávid.