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Vitézy Dávid, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke, a Rákosrendezõ mesterterv urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat zsûrijének társelnöke a tervpályázat eredményhirdetésén a margitszigeti Kristály Színtérben 2026. március 31-én. Az elsõ helyezést elért csapatot a francia Coldefy et Associés Architectes Urbanistes vezette, társaik a német Cityförster, a német Treibhaus Landschaftsarchitektur, a szlovák Marko and the Placemakers, és a magyar Sporaarchitects Kft. volt.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Itt a két térkép: a vonatkésések valós időben látszanak, javul a budapesti agglomeráció éjszakai közlekedése

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Pest megye északi részére is könnyebb eljutni éjszaka a fővárosból, július 1-jétől jelentősen javult az északi agglomeráció éjszakai közlekedése – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki azt is hangsúlyozta: a MÁVPlusz alkalmazásban már elérhetők térképen a vonatok valós idejű késési adatai.

Virézy Dávid kiemelte, az új buszos rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy több járat már nemcsak a városhatárig vagy egy metróvégállomásig közlekedik, hanem közvetlen kapcsolatot biztosít a belvárossal.

Az új hálózattal már nem kell az utolsó HÉV-hez vagy vonathoz igazítani az esti programokat, a Dunakanyar és az északi elővárosi térség számos települése egész éjszaka elérhetővé válik Budapest felől.

Hangsúlyozta, az agglomerációban élők ugyanúgy a főváros részei, mint a belső kerületek lakói.

„Ha azt akarjuk, hogy kevesebben üljenek autóba, akkor az éjszakai közösségi közlekedés nem luxus, hanem alapvető szolgáltatás” – fogalmazott Vitézy Dávid.

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Kezdőlap    Belföld    Itt a két térkép: a vonatkésések valós időben látszanak, javul a budapesti agglomeráció éjszakai közlekedése

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