A szuperszámítógép megmondta, ki nyeri a foci-vb-t

A negyeddöntős rajt előtt közzétett elemzés szerint a franciáknak 28,89 százalék az esélyük a végső győzelemre, a csoportkörös zárás után ennek valószínűsége 18,66, a nyolcaddöntős folytatás előtt pedig 27,62 százalék volt. Fő riválisnak a „jósgép” az Európa-bajnok Spanyolországot látja (21,54 százalék), s az esélyességi rangsorban Anglia a harmadik (17,06), míg Argentína visszaesett a negyedik helyre (15,9), jóllehet korábban a vb-címvédő még a második volt 16,32 százalékos sansszal az első helyre.

A szuperszámítógép előrejelzései szerint a világbajnokság megnyerésére Norvégiának 6,50, Marokkónak 4,04, Belgiumnak 3,86, Svájcnak pedig 3,46 százalék esélye van.

A vb kezdete előtt az Opta Spanyolországot tartotta a fő favoritnak.