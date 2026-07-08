ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359
usd:
314.1
bux:
140842.29
2026. július 8. szerda Ellák
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
NATO OTAN Sign on Buildings Window. 3D Render
Nyitókép: asbe/Getty Images

Bizonytalanság a következő NATO-csúcs körül – csak a helyszín biztos

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Albániában tartják a NATO következő csúcstalálkozót, de egyelőre nem biztos, hogy jövőre kerül rá sor – közölte az észak-atlanti szövetség főtitkára, Mark Rutte.

„A következő csúcstalálkozó Albániában lesz, és természetesen még meg kell állapodnunk az időpontjában” –mondta Rutte a szövetség ankarai csúcstalálkozója után.

A NATO nem minden évben tart csúcstalálkozót, de 2021 óta megszakítás nélkül volt évente egy, sőt az Ukrajna elleni orosz invázió miatt 2022-ben több is.

Az ukrajnai háború még mindig tart, de brüsszeli diplomaták szerint a NATO ezúttal óvatosan választja meg a csúcstalálkozói színhelyét. Egyikük szerint az Egyesült Államok kevesebb tanácskozást szeretne. Az európaiak szintén a találkozók ritkításában érdekeltek, hogy elkerüljék a „Trump-veszélyt” – mondta az egyik diplomata.

A következő csúcstalálkozó esetleges elhalasztásának egy másik magyarázata maga Albánia lehet, amely igencsak hátul kullog a katonai kiadásokat illetően, miközben a többi európai ország tanúbizonyságát akarja adni komoly szándékának a védelmi kiadások növelését és az Egyesült Államokkal való tehermegosztást illetően.

Donald Trump amerikai elnök a szerdai ankarai NATO-csúcson ismét felkavarta a kedélyeket: többször kijelentette, hogy a szövetségesek cserben hagyták őt, amikor nem avatkoztak be az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított háborúba, ráadásul ismételten hangoztatta a NATO-tagállam Dániához tartozó Grönland iránti igényeit, valamint azon véleményét, hogy a tagállamok nem költenek eleget a védelmi kiadásokra.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Bizonytalanság a következő NATO-csúcs körül – csak a helyszín biztos

nato

albánia

nato-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kármán András: kész a költségvetési leltár – a 14. havi nyugdíjról és az anyák adómentességéről is szó van

Kármán András: kész a költségvetési leltár – a 14. havi nyugdíjról és az anyák adómentességéről is szó van

Az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről – mondta Kármán András pénzügyminiszter. A tárca közleménye már a 2027-es költségvetés tervezéséről is beszél, és belekalkulálják a 14. havi nyugdíj következő fázisát és az édesanyák adómentességének korábbi terveit is.
 

Magyar Péter távollétében is rendkívüli kormánybejelentések jönnek

Újabb rendkívüli ülésnapok – jön a szavazás az Alaptörvény-módosításról

Kapitány István újabb fontos vezetőket váltott le

Szakács István ügye: megszólalt a Belügyminisztérium

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.09. csütörtök, 18:00
Németh Ferenc
Nyugat-Balkán szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket

Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket

A részvénypiaci hangulat jelenleg rendkívül törékeny, két meghatározó téma uralja most a tőzsdéket, az egyik a mesterséges intelligenciához köthető részvények esése, a másik pedig az iráni helyzet alakulása. Ma az utóbbi került a figyelem középpontjába: az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus újabb fordulata miatt ugyanis emelkedni kezdett az olaj és a földgáz ára, miközben az európai és az amerikai tőzsdék is lefordultak. A negatív nemzetközi hangulat alól a régiós részvénypiacok valamelyest kilógtak, relatív felülteljesítést láthattunk a magyar tőzsdén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő felfedezést tettek a kutatók: veszélyes gyorskaján él Magyarország egyik legkedvesebb madara

Elképesztő felfedezést tettek a kutatók: veszélyes gyorskaján él Magyarország egyik legkedvesebb madara

A szeméttelepeken talált táplálék rövid távon segíti a gólyákat, hosszú távon azonban komoly egészségügyi kockázatot jelenthet számukra.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens more strikes on Iran as Tehran warns of 'fearless' response

Trump threatens more strikes on Iran as Tehran warns of 'fearless' response

Speaking at a Nato summit, the president says the US will "probably" strike Iran again but added that "anything that happens will be over quickly".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 8. 19:06
Dánia vezetése is megszólalt Grönland ügyében
2026. július 8. 18:22
Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott, a Zelenszkij-találkozójáról is beszélt a NATO-csúcson
×
×