Bizonytalanság a következő NATO-csúcs körül – csak a helyszín biztos

„A következő csúcstalálkozó Albániában lesz, és természetesen még meg kell állapodnunk az időpontjában” –mondta Rutte a szövetség ankarai csúcstalálkozója után.

A NATO nem minden évben tart csúcstalálkozót, de 2021 óta megszakítás nélkül volt évente egy, sőt az Ukrajna elleni orosz invázió miatt 2022-ben több is.

Az ukrajnai háború még mindig tart, de brüsszeli diplomaták szerint a NATO ezúttal óvatosan választja meg a csúcstalálkozói színhelyét. Egyikük szerint az Egyesült Államok kevesebb tanácskozást szeretne. Az európaiak szintén a találkozók ritkításában érdekeltek, hogy elkerüljék a „Trump-veszélyt” – mondta az egyik diplomata.

A következő csúcstalálkozó esetleges elhalasztásának egy másik magyarázata maga Albánia lehet, amely igencsak hátul kullog a katonai kiadásokat illetően, miközben a többi európai ország tanúbizonyságát akarja adni komoly szándékának a védelmi kiadások növelését és az Egyesült Államokkal való tehermegosztást illetően.

Donald Trump amerikai elnök a szerdai ankarai NATO-csúcson ismét felkavarta a kedélyeket: többször kijelentette, hogy a szövetségesek cserben hagyták őt, amikor nem avatkoztak be az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított háborúba, ráadásul ismételten hangoztatta a NATO-tagállam Dániához tartozó Grönland iránti igényeit, valamint azon véleményét, hogy a tagállamok nem költenek eleget a védelmi kiadásokra.