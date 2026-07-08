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Éttermi dolgozók ételeket állítanak össze a konyhán.
Nyitókép: Unsplash

Budapesten nyit éttermet Gordon Ramsay, már lehet asztalt foglalni

Infostart

A világhírű séf nálunk nyitja meg első közép-európai éttermét a Dorothea Hotelben. A kínálat egyaránt építkezik majd a brit grillkonyhából és a magyar ízekből.

A Gordon Ramsay Bar & Grill 2026. július 31-én nyílik meg Budapesten, ezzel Közép-Európában elsőként jelenik meg a koncepció. A vendéglátóhely a belvárosi Dorothea Hotelben kap helyet, ahol már működnek Dani García éttermei, az Alelí, az Anton by Alelí és a Bibo Budapest – írja az Index.

Közleményében a szálloda hangsúlyozza, hogy a nemzetközi étteremhálózat Budapestet a város növekvő nemzetközi turisztikai és gasztronómiai jelentősége miatt választotta a régiós terjeszkedés helyszínéül. A nyitás egyben a Gordon Ramsay Restaurants Global és a Marriott International 2019-ben indult együttműködésének folytatása.

A 160 férőhelyes étterem reggelivel, ebéddel és vacsorával is fogadja majd a vendégeket. Az étlap a brit–amerikai grillkultúrára épül, ugyanakkor merít a magyar gasztronómiai hagyományokból is. A kínálatban szerepelnek prémium grillezett húsok, fish and chips, valamint Gordon Ramsay ikonikus Wellington-bélszínje.

Az újragondolt magyar ételek mellett látványkonyha, nyers tengeri kínálatot is felvonultató raw bar, valamint több száz tételből álló bor- és koktélválaszték is helyet kap az étteremben. Az asztalfoglalás már elkezdődött.

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