ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.62
usd:
314.93
bux:
140842.29
2026. július 8. szerda Ellák
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mark Rutte NATO-fõtitkár, Magyar Péter miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök (b-j) a NATO-tagországok állam-, illetve kormányfõi találkozóján Ankarában 2026. július 8-án.
Nyitókép: Alex Brandon

A csütörtöki Fidesz-tüntetésről is beszélt Magyar Péter Ankarában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Sikeres NATO-csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában – fogalmazott a miniszterelnök szerda kora esti Facebook-bejegyzésében. „Megismerkedtem az amerikai elnökkel, Donald Trumppal is, akivel a propaganda hazugságaival ellentétben kezet is fogtunk, sőt gratulált” – szögezte le.

„A legfontosabb feladat az volt, hogy tudjuk demonstrálni a NATO egységét, hiszen voltak repedések az utóbbi hónapokban, évben. A mostani egy nagyon jó hangulatú csúcs volt, mindenki teljesítette a vállalásait, a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét” – hangsúlyozta Magyar Péter, aki Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Orbán Anita külügyminiszter társaságában vett részt a kétnapos csúcstalálkozón.

A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO-tagállam állam- és kormányfőjével sikerült egyeztetnie, több hosszabb-rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Kifejtette, hogy szerdán a finn elnökkel beszélt, az albán miniszterelnökkel, a német kancellárral, de ankarai tartózkodása során több más nyugat-európai partnerével, emellett a kanadai miniszterelnökkel is eszmét cserélt.

Hozzátette, hogy szorosabbra fűzték a szövetséget számos állammal, több nyugat-balkáni ország vezetőjével tárgyalt a magyar befektetési lehetőségekről, a meglévők továbbfejlesztéséről.

„Megismerkedtem az amerikai elnökkel, Donald Trumppal is, akivel a propaganda hazugságaival ellentétben kezet is fogtunk, sőt gratulált” – szögezte le.

Hangsúlyozta:

Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen, a GDP 5 százalékára emelnie a védelmi kiadásokat, miközben az összeg egy része használható civil célokra, útépítésre, egészségügyi kapacitás bővítésre is,

ami jó a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is.

„Időközben otthon zajlott a kormányülés, hamarosan egyeztetek Ruff Bálint miniszterelnök-helyettessel, és csütörtökön lesz részletes tájékoztatás a kormány döntéseiről” – jegyezte meg.

Magyar Péter felidézte: kedden este az Országgyűlésben jól látszott, hogy a Fidesz-frakció obstruálni akarta a Ház munkáját, hogy ne lehessen lezárni az Alaptörvény tizenhetedik módosításának vitáját, ez azonban nem sikerült, hiszen a Tisza-frakció kitartónak bizonyult. „Miután estére a fideszesek elfáradtak, bejelentették, hogy bojkottálják az ülést, majd kivonultak”.

A Fidesz csütörtökre tervezett tüntetéséről azt mondta, Magyarországon jogállam van, mindenki szabadon gyakorolhatja demokratikus jogait, akinek kedve van tüntetni, az tüntet.

(A nyitóképen: Mark Rutte NATO-főtitkár, Magyar Péter miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök a NATO-tagországok állam-, illetve kormányfői találkozóján Ankarában 2026. július 8-án)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A csütörtöki Fidesz-tüntetésről is beszélt Magyar Péter Ankarában

ankara

nato-csúcs

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kármán András: kész a költségvetési leltár – a 14. havi nyugdíjról és az anyák adómentességéről is szó van

Kármán András: kész a költségvetési leltár – a 14. havi nyugdíjról és az anyák adómentességéről is szó van
Az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről – mondta Kármán András pénzügyminiszter. A tárca közleménye már a 2027-es költségvetés tervezéséről is beszél, és belekalkulálják a 14. havi nyugdíj következő fázisát és az édesanyák adómentességének korábbi terveit is.
 

Magyar Péter távollétében is rendkívüli kormánybejelentések jönnek

Újabb rendkívüli ülésnapok – jön a szavazás az Alaptörvény-módosításról

Kapitány István újabb fontos vezetőket váltott le

A csütörtöki Fidesz-tüntetésről is megszólalt Magyar Péter

A csütörtöki Fidesz-tüntetésről is megszólalt Magyar Péter

Sikeres NATO-csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában – fogalmazott a miniszterelnök esti Facebook-bejegyzésében. „Megismerkedtem az amerikai elnökkel, Donald Trumppal is, akivel a propaganda hazugságaival ellentétben kezet is fogtunk, sőt gratulált” – szögezte le.
 

Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott, a Zelenszkij-találkozójáról is beszélt a NATO-csúcson

NATO-csúcs: 70 milliárd dollárt kap Ukrajna az elfogadott zárónyilatkozat szerint

Magyar Péter és Donald Trump bemutatkozott egymásnak

Szlovákia: nincs ukrán NATO-tagság!

Hiába költekeznek jobban az európai NATO-tagok, Trump elégedetlen

A Kreml először ismerte el: ez már nem művelet, hanem teljes körű háború

Dánia vezetése is megszólalt Grönland ügyében

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.09. csütörtök, 18:00
Németh Ferenc
Nyugat-Balkán szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kimondta Trump, mi lesz a közel-keleti konfliktus sorsa

Kimondta Trump, mi lesz a közel-keleti konfliktus sorsa

Donald Trump amerikai elnök szerint nem valószínű, hogy újból kirobban az iráni háború, még akkor sem, ha a tűzszünet tartósságát kétségek övezik, és az Egyesült Államok további csapásokkal fenyegette meg Iránt - számolt be a CNN.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hogyan áll valójában a gazdaság? Most kiderült, melyik elemző mér a legpontosabban

Hogyan áll valójában a gazdaság? Most kiderült, melyik elemző mér a legpontosabban

A Portfolio évente négyszer, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) aktuális gyorstájékoztatójának közzététele előtt gyűjti össze a meghatározó piaci elemzők várakozásait.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens Iran and says truce is over, as Iranian minister warns of 'fearless' response

Trump threatens Iran and says truce is over, as Iranian minister warns of 'fearless' response

As Trump calls the Iranian leadership "scum" and "sick", Iran's foreign minister says: "We do not answer vulgarity with vulgarity, but with action."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 8. 19:50
Szakács István ügye: megszólalt a Belügyminisztérium
2026. július 8. 19:39
Kármán András: kész a költségvetési leltár – a 14. havi nyugdíjról és az anyák adómentességéről is szó van
×
×