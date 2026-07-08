ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359
usd:
314.1
bux:
140842.29
2026. július 8. szerda Ellák
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Yellow radioactive waste barrels - nuclear waste dumping concept. 3D rendered illustration.
Nyitókép: andriano_cz/Getty Images

Vizsgálják Gyömrőn az óriási mennyiségű veszélyes hulladékot

Infostart / MTI

A Pest Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósága megkezdte a gyömrői veszélyeshulladék-ügy kivizsgálását – válaszolta az MTI megkeresésére a hivatal szerdán.

Az MTI azt követően kérdezte a hivatalt, hogy Kisberk Szabolcs (MI Hazánk), Gyömrő 2025-ben megválasztott polgármestere közleményben jelezte, hogy nagy mennyiségű veszélyes hulladék van már több mint egy évtizede egy az állam tulajdonában álló épületben, és Balajti Istvánhoz fordult az állam segítségét kérve a veszélyes hulladék mihamarabbi elszállításában és a terület megtisztításában. Az országgyűlési képviselő jelezte a súlyos helyzetet a környezetvédelmi hatóságnak és az illetékes minisztériumnak is.

Példaként említette, hogy

  • 1300 liter erősen tűz és robbanásveszélyes dimetil-amin,
  • 12 000 liter akrilamid-polimer,
  • 6000 liter azonosítatlan folyadék,
  • 200 liter kénsav

csak néhány tétel abból a több százból, amely egy elhagyott raktárépületben található a Pest vármegyei Gyömrőn.

A polgármester közölte, a veszélyes hulladék a 2010-es évek elején Gyömrőn tevékenykedő olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után maradt a raktárban, amellyel „az előző városvezetés pontosan tisztában volt”. Ezt bizonyítja, hogy 2017-ben egy környezetbiztonsági cég fel is mérte az elhagyott épületben tárolt anyagokat, és megállapította, hogy 97 561 kilogramm veszélyes hulladék és további 66 ezer kilogramm nem veszélyes hulladék van elrejtve – ismertette Kisberk Szabolcs, hozzátéve, hogy az akkori városvezetés Gyenes Levente polgármestersége idején nem tett semmit.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal az MTI érdeklődésére arról számolt be, hogy az országgyűlési képviselőtől érkezett közérdekű bejelentés nyomán a kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósága megkezdte az ügy kivizsgálását. Ennek során helyszíni szemlét és szükség esetén mintavételt is végez a kormányhivatal.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vizsgálják Gyömrőn az óriási mennyiségű veszélyes hulladékot

kormányhivatal

gyömrő

pest megye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kármán András: kész a költségvetési leltár – a 14. havi nyugdíjról és az anyák adómentességéről is szó van

Kármán András: kész a költségvetési leltár – a 14. havi nyugdíjról és az anyák adómentességéről is szó van

Az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről – mondta Kármán András pénzügyminiszter. A tárca közleménye már a 2027-es költségvetés tervezéséről is beszél, és belekalkulálják a 14. havi nyugdíj következő fázisát és az édesanyák adómentességének korábbi terveit is.
 

Magyar Péter távollétében is rendkívüli kormánybejelentések jönnek

Újabb rendkívüli ülésnapok – jön a szavazás az Alaptörvény-módosításról

Kapitány István újabb fontos vezetőket váltott le

Szakács István ügye: megszólalt a Belügyminisztérium

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.09. csütörtök, 18:00
Németh Ferenc
Nyugat-Balkán szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket

Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket

A részvénypiaci hangulat jelenleg rendkívül törékeny, két meghatározó téma uralja most a tőzsdéket, az egyik a mesterséges intelligenciához köthető részvények esése, a másik pedig az iráni helyzet alakulása. Ma az utóbbi került a figyelem középpontjába: az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus újabb fordulata miatt ugyanis emelkedni kezdett az olaj és a földgáz ára, miközben az európai és az amerikai tőzsdék is lefordultak. A negatív nemzetközi hangulat alól a régiós részvénypiacok valamelyest kilógtak, relatív felülteljesítést láthattunk a magyar tőzsdén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő felfedezést tettek a kutatók: veszélyes gyorskaján él Magyarország egyik legkedvesebb madara

Elképesztő felfedezést tettek a kutatók: veszélyes gyorskaján él Magyarország egyik legkedvesebb madara

A szeméttelepeken talált táplálék rövid távon segíti a gólyákat, hosszú távon azonban komoly egészségügyi kockázatot jelenthet számukra.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens more strikes on Iran as Tehran warns of 'fearless' response

Trump threatens more strikes on Iran as Tehran warns of 'fearless' response

Speaking at a Nato summit, the president says the US will "probably" strike Iran again but added that "anything that happens will be over quickly".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 8. 21:00
Sztrájk jöhet a magyar IKEA-áruházakban
2026. július 8. 20:50
Kürti Gábor a Bubi 3.0-ról: a közbicikli is a közösségi közlekedés része, egyeztetni szeretnénk a BKK-val
×
×