Vizsgálják Gyömrőn az óriási mennyiségű veszélyes hulladékot

Az MTI azt követően kérdezte a hivatalt, hogy Kisberk Szabolcs (MI Hazánk), Gyömrő 2025-ben megválasztott polgármestere közleményben jelezte, hogy nagy mennyiségű veszélyes hulladék van már több mint egy évtizede egy az állam tulajdonában álló épületben, és Balajti Istvánhoz fordult az állam segítségét kérve a veszélyes hulladék mihamarabbi elszállításában és a terület megtisztításában. Az országgyűlési képviselő jelezte a súlyos helyzetet a környezetvédelmi hatóságnak és az illetékes minisztériumnak is.

Példaként említette, hogy

1300 liter erősen tűz és robbanásveszélyes dimetil-amin,

12 000 liter akrilamid-polimer,

6000 liter azonosítatlan folyadék,

200 liter kénsav

csak néhány tétel abból a több százból, amely egy elhagyott raktárépületben található a Pest vármegyei Gyömrőn.

A polgármester közölte, a veszélyes hulladék a 2010-es évek elején Gyömrőn tevékenykedő olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után maradt a raktárban, amellyel „az előző városvezetés pontosan tisztában volt”. Ezt bizonyítja, hogy 2017-ben egy környezetbiztonsági cég fel is mérte az elhagyott épületben tárolt anyagokat, és megállapította, hogy 97 561 kilogramm veszélyes hulladék és további 66 ezer kilogramm nem veszélyes hulladék van elrejtve – ismertette Kisberk Szabolcs, hozzátéve, hogy az akkori városvezetés Gyenes Levente polgármestersége idején nem tett semmit.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal az MTI érdeklődésére arról számolt be, hogy az országgyűlési képviselőtől érkezett közérdekű bejelentés nyomán a kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósága megkezdte az ügy kivizsgálását. Ennek során helyszíni szemlét és szükség esetén mintavételt is végez a kormányhivatal.

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