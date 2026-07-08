Gyulay Zsolt a Hungaroringről: mások akár tanulhatnak is tőlünk, hogyan lehet rövid idő alatt ilyen minőségben építkezni

Bemutatták a 41. Forma–1-es Magyar Nagydíj trófeáit, amelyeket ismét a Herendi Porcelánmanufaktúra készített. Az első helyezettnek járó trófea 53 centiméter magas és 3 kilogrammos, a konstruktőri diadalért járó tál pedig 52 centiméter átmérőjű és 4 kilogrammot nyom. A futam napjára, július 26-ára már nincs elérhető ülőhely, csütörtöktől szombatig azonban még szerezhetnek belépőket a szurkolók.

A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta: bár más F1-es futam díjátadóján is látott már kézi festésű porcelánt, a Herendi Porcelánmanufaktúra trófeái egyedülállóak és már hozzátartoznak a Magyar Nagydíjhoz. Azt tapasztalja,

nagyon megkedvelték a csapatok és a pilóták ezeket a porcelánokat, továbbá fontosnak tartja azt is, hogy minél többen megismerhessék a világon a hungarikumot.

A mogyoródi versenyhétvége július 23-án, csütörtökön kezdődik. A mezőny előtte még ellátogat Belgiumba. Gyulay Zsolt emlékeztetett, hogy a Magyar Nagydíj tavaly elnyerte a legjobb szurkolói élményért járó nemzetközi díjat, amit óriási megtiszteltetésnek tart, hiszen ilyen díjat korábban soha nem kaptak. Igyekeznek idén is megfelelni az elvárásoknak, ezért nemcsak Mogyoródon, hanem Budapesten is színes programokkal várják az érdeklődőket. Július 23-án, csütörtökön pálya- és boxutca-látogatás lesz, amelyre elfogyott az összes jegy. Ugyanakkor kibocsátottak szurkolói zóna jegyet: az érdeklődők csütörtökön 35 euró ellenében – a gyerekek 10 euróért – belecsöppenhetnek a szurkolói élményekbe a közösségi tereken, illetve a színpadok körül is. Ennek köszönhetően a főlelátónál, a színpadoknál meg lehet tekinteni a gyorsteszteket vagy ki lehet próbálni a szimulátorokat. Gyulay Zsolt szerint érdemes élni a lehetőséggel, mert igazi élményben lehet részük a kilátogatóknak.

Vasárnapra szintén elfogyott az összes jegy, ugyanakkor péntekre és szombatra még lehet vásárolni belépőket.

A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója azt gondolja, az időmérő és a szabadedzések is nagy élményt nyújtanak.

Mi változott az elmúlt egy évben?

A tavalyi Magyar Nagydíj óta jelentős felújítások történtek a Hungaroringen, így a csapatok és a vendégek sok újdonsággal szembesülnek majd. Gyulay Zsolt szerint olyan jó munkát végeztek, hogy tavaly észre sem lehetett venni, hogy még nincs kész teljesen a főépület. Utóbbi azóta teljesen megújult, a felső szint el is készült. Úgy véli,

a versenyirányítási központ „egészen kiváló lett és világszínvonalú szolgáltatást nyújt”.

A médiacenter a harmadik emeletre költözött, a paddock club pedig az eddigi 950 férőhelyről több mint 3800-asra bővült. A 3-as, 11-es és 14-es kanyarban bővíteni kellett a törmelékfogó kerítést, de emellett is mindent rendbe hoztak, ami a pályával kapcsolatos és elvárt volt.

„A paddock és a rendezvénytér olyan lesz, mint tavaly, csak finomításokat végeztünk. Gyakorlatilag most vesszük igazán birtokba az elmúlt három évnek a fejlesztéseit” – jegyezte meg Gyulay Zsolt.

Az előző F1-es futamon, Silverstone-ban rekordlátogatottság volt, az nyilván egy másik szint, de a Hungaroring is szépen fejlődik. Az elnök-vezérigazgató nagyon elégedett a Hungaroringen elvégzett munkálatokkal és felújításokkal. Bízik benne, hogy a július 26-ai futamon telt ház lesz, és pénteken, valamint szombaton is sikerül hasonlóan jó nézőszámot elérni.

Gyulay Zsolt úgy véli, mások akár tanulhatnak is tőlük, hogyan lehet ilyen rövid idő alatt ilyen minőségben építkezni. Hozzátette: jó dolog, hogy van egyfajta verseny a pályák között, mert ezzel motiválják egymást, ami pedig remélhetőleg még jobb, még biztonságosabb infrastruktúrát eredményez az F1 világában.

Tradíció és innovatív megoldások – így zajlott az idei serlegek megalkotása

Az idei trófeák tervezése a tavalyi Magyar Nagydíj után szinte azonnal elindult, és a jogtulajdonossal való egyeztetést követően kezdődött meg a serlegek elkészítése a végső kiviteli tervek alapján. A minta mindig a magyar népművészet hagyományaiból merít, de minden évben más motívummal, mint a megelőző esztendőkben. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója az InfoRádióban azt mondta, nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a tradícióik mellett folyamatosan innovatív megoldásokkal is megmutassák magukat a nagyvilágnak. A manufaktúrán belül van egy termékfejlesztési, innovációs zsűri, melynek újdonságok tervezése, készítése a feladata.

A 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj trófeái. Fotó: InfoRádió

Ez a zsűri tekintette át a látványterveket, majd közel egyéves munka után elkészült az a minta, amely végül a vázatestekre került. Csak a kivitelezés hat hónapig tartott, hiszen a kaolin, a földpát és a kvarc mint porcelán alapanyagoknak az első házasításától kezdve ennyi idő szükséges arra, hogy ebben a gyönyörű, csillogó, szép formában megjelenjenek ezek a herendi alkotások.

A trófeák eszmei értéke külön-külön több tízezer euró.

A Herendi Porcelánmanufaktúra 60 országban van jelen, így Simon Attila szerint elmondható, hogy minden lakott kontinensen ismert és elismert márka. Maga a brand a Forma–1-es futamokon keresztül egyre értékesebb és egyre nagyobb, szélesebb vásárlóréteg előtt tud megjelenni világszerte. A vezérigazgató szerint az F1-es megjelenésnek köszönhetően olyan rétegekhez is eljutnak, amelyeket a klasszikus PR- és marketing csatornákon keresztül kevésbé tudnak elérni, megszólítani. Bár Lando Norris 2023-ban összetörte Max Verstappen milliókat érő Herendi győzelmi trófeáját a pódiumon, és ezzel Simon Attila szerint pótolhatatlan kárt idézett elő, öröm az ürömben, hogy az ismertségük jelentősen nőtt még egy ilyen szomorú esemény miatt is.

Lando Norris kedvességével kárpótolta a Herendi dolgozóit

A három évvel ezelőtt történtek nagy szomorúsággal töltötték el a Herendi alkotóközösségét, hiszen mégis csak több mint féléves munka eredménye veszett el. Ugyanakkor később a vétkes, Lando Norris ellátogatott a Herendi Porcelánmanufaktúrába, és

a pilóta kedvessége, szeretete, valamint a Herendi porcelán iránt kifejezett tisztelete kárpótolta az egész alkotóközösséget.

Simon Attila kiemelte: a manufaktúra stratégiája három lábon áll. Az egyik a gazdasági társaságként való működés elve. Egy profitorientált gazdasági társaságról van szó, amely semmilyen állami támogatást nem kap. Saját erőből kell nyereségesen működniük, és közben közel 700 dolgozó megélhetését biztosítaniuk. A második láb a világ, az ország és a helyi közösség iránti szolidaritás, a harmadik körbe pedig a társadalmi felelősség, az értékteremtés, az értékmegőrzés és az értékátörökítés tartozik.

A vezérigazgató elmondta: nagyon büszkék arra, hogy termékeikkel hozzájárulhatnak a magyar országimázs építéséhez. Éppen ezért rendeznek művészeti kiállításokat is,

valamint hosszú távon is ragaszkodnak ahhoz, hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra készíthesse a Forma–1-es Magyar Nagydíj trófeáit.

„Számunkra ez nem gazdasági kérdés, hanem azon társadalmi felelősségvállalásunk meghatározó eleme, hogy mi hozzá szeretnénk járulni Magyarország pozitív országimázsának építéséhez” – zárta gondolatait Simon Attila.

A cikk Farkas Dávid interjúi alapján készült.