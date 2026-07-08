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Nyitókép: Pexels.com

Óriási e-cigis bukta, magyarokat kaptak el

Infostart / MTI

A költségvetésnek okozott mintegy 3 milliárd forint kár miatt vádat emeltek egy elektromos cigarettában használható töltőfolyadékok kereskedelmével foglalkozó bűnszervezet négy tagja ellen – közölte a Baranya Vármegyei Főügyészség.

A szervezetet irányító vádlott a közlés szerint 2017-ben elhatározta, hogy Magyarországon elektromos cigarettákban használható töltőfolyadékok értékesítésével fog foglalkozni. Azért, hogy a Magyarországon jövedéki adóköteles termékek után az adófizetési kötelezettséget elkerülje, társaival Horvátországban alapított gazdasági társaságot – tették hozzá, megjegyezve: ezzel lehetővé vált, hogy a töltőfolyadékokat a külföldi cég nevében magyarországi forgalmazóknak értékesítsék.

A magyarországi fogyasztók a bűnszervezet által működtetett weboldalakon tudták leadni megrendeléseiket, melyeket ezután Horvátországban becsomagoltak és saját futárszolgálatuk útján juttatták el Magyarországra. A futárszolgálat gépjárműveit a bűnszervezet tagjai rendszeresen kísérték az esetleges hatósági ellenőrzések feltérképezése, illetve amiatt, hogy az ellenőrzéseket jelezzék a futároknak.

Az elkövetők öt év alatt több mint 10 millió milliliter töltőfolyadékot értékesítettek anélkül, hogy azután jövedéki adót fizettek volna.

A nyomozó hatóság az eljárás során nagy értékű gépjárműveket, ingatlanokat foglalt le a bűnszervezet tagjaitól, és vett zár alá.

A főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat négy férfival szemben – olvasható a közleményben.

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