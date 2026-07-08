Ez is ritka: csupa páros szám jött ki a lottón az egyik húzáson

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a július 8-án megtartott 28. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 7 (hét)
- 12 (tizenkettő)
- 14 (tizennégy)
- 22 (huszonkettő)
- 30 (harminc)
- 31 (harmincegy)
- 34 (harmincnégy)
Második számsorsolás:
- 2 (kettő)
- 8 (nyolc)
- 12 (tizenkettő)
- 20 (húsz)
- 24 (huszonnégy)
- 26 (huszonhat)
- 28 (huszonnyolc)
Nyeremények:
- 7 találatos szelvény nem volt.
- 6 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 242 625 forint;
- 5 találatos szelvény 2783 darab, nyereményük egyenként 5580 forint;
- 4 találatos szelvény 35 380 darab, nyereményük egyenként 2270 forint.
A következő húzáson 405 millió forint lesz a főnyeremény.