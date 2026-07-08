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Nyitókép: forrás: Szerencsejáték Zrt.

Ez is ritka: csupa páros szám jött ki a lottón az egyik húzáson

Infostart / MTI

Nem volt telitalálatos a skandináv lottón. A második számsorsoláson szokatlan dolog történt: mindegyik nyerőszám páros.

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a július 8-án megtartott 28. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

  • 7 (hét)
  • 12 (tizenkettő)
  • 14 (tizennégy)
  • 22 (huszonkettő)
  • 30 (harminc)
  • 31 (harmincegy)
  • 34 (harmincnégy)

Második számsorsolás:

  • 2 (kettő)
  • 8 (nyolc)
  • 12 (tizenkettő)
  • 20 (húsz)
  • 24 (huszonnégy)
  • 26 (huszonhat)
  • 28 (huszonnyolc)

Nyeremények:

  • 7 találatos szelvény nem volt.
  • 6 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 242 625 forint;
  • 5 találatos szelvény 2783 darab, nyereményük egyenként 5580 forint;
  • 4 találatos szelvény 35 380 darab, nyereményük egyenként 2270 forint.

A következő húzáson 405 millió forint lesz a főnyeremény.

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