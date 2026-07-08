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Elképesztő sportfogadási láz: már a Kanada–Bosznia meccs rávert a BL-döntőre, és azóta csak durvult a helyzet

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A budapesti finálé már mindenhogy a múlté. A sportfogadók előtt a lehetőségek tárháza végtelen, persze nagy merészség szükségeltetik. Előttünk a példák.

A BL-döntőt is túlszárnyalja a vb szerencsejátékos szempontból.

Mint a Szerencsejáték Zrt. közölte, a magyar fogadók számára egyértelműen a foci vb az év csúcspontja. A Tippmix és a Tippmixpro adatai szerint a vb több mérkőzésére egyenként is többen fogadtak, mint az idei, Budapesten rendezett Bajnokok Ligája-döntőre. A vb-láz azóta csak fokozódott, és számos fogadónak igencsak jól jövedelmezett, kedden például 4 ezer forintos téttel közel 5 milliót nyert egy Tippmix-fogadó.

A Tippmixre és a Tippmixpróra beérkezett fogadásokat vizsgálva kiderült, hogy hogy már a csoportkörben is volt olyan meccs, amely egységnyi fogadásszámban felülmúlta a fővárosunkban rendezett finálét, míg az egyenes kieséses szakaszban rendre kiemelkedőek ezek a számok.

Érdekesség, hogy a magyar fogadókat már a vb második napján elkapta a vb-láz, a Tippmixen a Kanada-Bosznia Hercegovina volt az első olyan összecsapás, amire többen tippeltek, mint a budapesti BL-döntőre.

Jól mutatja a vb kiemelt népszerűségét, hogy 16 csoportmeccsre és 7 egyenes kieséses összecsapásra több fogadás érkezett be, mint a BL-döntőre. A beérkezett téteket figyelve az eddigi legnépszerűbb vb-meccs a Portugália–Spanyolország találkozó volt a Tippmixen, ezt követi az Argentína–Egyiptom, valamint a Brazília–Norvégia mérkőzés.

Az idei vb népszerűsége nem véletlen, hiszen elképesztő kiélezett csata folyik a legnagyobb sztárok között a gólkirályi címért is, miközben a végső sikerre is esélyes csapatok közül Franciaország, Spanyolország, Argentína és Anglia is negyeddöntős.

Ügyes és szerencsés esetek

A Szerencsejáték Zrt. közlése szerint egy ügyes Tippmix-játékos 500 forintos téttel, 5-ös kötéssel, 597 ezer 402 forintot nyert. Tippsorát 8 alkalommal is játékba küldte, így összesen 4 ezer forintos tétre 4 millió 779 ezer 216 forintot nyert. Szelvényén eltalálta, hogy a Portugália–Spanyolország meccset a spanyolok nyerik, és csak az egyik fél talál be, míg az USA–Belgium találkozó kapcsán helyesen érezte meg, hogy a belgák 2-1-re, 3-1-re, vagy 4-1-re nyernek. Mindemellett egy izlandi és két svéd bajnoki kapcsán is helyes tippeket adott le.

Egy Tippmixpro-játékos 2-es kötésével ért el kimagasló, 1 millió 984 ezer 500 forintos nyereményt, 18 ezer forintos téttel, tippsorát kétszer is játékba küldte, így összesen 36 ezer forintból 3 millió 969 ezer forintot nyert. Eltalálta, hogy a Mexikó–Anglia meccsen mindkét félidőben gólváltás lesz, valamint azt is, hogy a Portugália–Spanyolország meccsen a félidő döntetlent hoz, végül azonban a spanyolok örülhetnek.

Volt olyan Tippmix-játékos is, aki Fogadáskészítő használatával, 1900 forintos tétre 586 ezer 650 forintot nyert. Tippsorát viszont 3-szor is feladta, így összesen 5 700 forintos tétre, 1 millió 759 ezer 950 forintnak örülhetett. Szelvényén 3-3 jó tippje volt a Brazília – Norvégia, valamint a Mexikó – Anglia meccshez kapcsolódóan is.

Szerdán hosszú idő után szünnap van a vb-n, de csütörtökön már kezdődnek a negyeddöntők: legelőször a fogadók listáján és a szorzók alapján is a végső győzelemre legesélyesebb Franciaország játszik Marokkó ellen, érdekesség, hogy az afrikai csapat sikere jelentené a legmagasabb szorzót a még talpon maradt válogatottak közül. Ezt követi majd a Spanyolország–Belgium találkozó, ahol a fogadói várakozások egyértelműek: spanyol siker, akár kapott gól nélkül, ami szintén nem meglepő, hiszen a Cristiano Ronaldót is búcsúztató spanyolok egyetlen gólt sem kaptak még a tornán. A szombati Norvégia–Anglia mérkőzésen eddig nagyon kiegyenlített a tétek eloszlása, sokan döntetlent várnak, de a norvég siker sem lepné meg a játékosokat. Haalandék legutóbb a brazilokat búcsúztatták, a Manchester City támadójától pedig újfent gólt várnak az angolok ellen is.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Elképesztő sportfogadási láz: már a Kanada–Bosznia meccs rávert a BL-döntőre, és azóta csak durvult a helyzet

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