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Egy gleccser széle Grönland tengerpartjánál.
Nyitókép: Unsplash

Dánia vezetése is megszólalt Grönland ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Mette Frederiksen dán kormányfő szerdán az ankarai NATO-csúcstalálkozón kijelentette, hogy Grönland nem eladó, és hangsúlyozta: minden szövetségestől elvárják, hogy tiszteletben tartsa a grönlandi nép önrendelkezési jogát, valamint Dánia területi integritását és szuverenitását.

A dán kormányfő azt követően nyilatkozott, hogy Donald Trump amerikai elnök ismét kifejezte azt a szándékát, hogy az Egyesült Államok ellenőrzése alá vonja Grönlandot.

Trump kijelentette, hogy „nagyon dühös a NATO-ra”, mert a szervezet nem támogatta az Egyesült Államokat Grönland ügyében. Hangsúlyozta, hogy Grönland stratégiai jelentőségű, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Washingtonnak nem sikerült megszereznie az autonóm dán területet.

Mint mondta: „Grönland rendkívül fontos az Egyesült Államoknak, Dániának azonban nem”. Felidézte, hogy a második világháború idején az Egyesült Államok vállalta Grönland védelmét, majd később visszaadta Dániának.

Kristrún Frostadóttir izlandi miniszterelnök a csúcstalálkozón úgy fogalmazott: Grönland lakossága nem kíván az Egyesült Államok részévé válni, a NATO-szövetségeseknek pedig elsősorban az Oroszország jelentette biztonsági kihívásra kell összpontosítaniuk.

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