Szakács István ügye: megszólalt a Belügyminisztérium

A Belügyminisztérium közleményében a sajtóban szerdán megjelent hírekkel kapcsolatban azt írta: „tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre”.

Közlésük szerint a hatóságok önállóan, a jogszabályoknak megfelelően járnak el.

Czunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője szerda reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbe vételéről. A politikus kora délután már arról számolt be, hogy Szakács István otthon van.

Szerda reggel rendőrök házkutatást tartottak az influenszernél, majd elvitték, napközben pedig kiengedték. Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt intézkedtek a Megafon influenszerének otthonában. Mint Szakács István felesége a Magyar Nemzetnek elmondta, a hatóságok arra a videóra alapoztak, amelyben férje kijelentette: ha elviszik Orbán Viktort, „akkor ötszázezer magyar fog menni és ki fogjuk szabadítani akárhonnan, akárki áll velünk szembe”.

Orbán Viktor Fidesz-elnök, volt kormányfő azt írta a Facebookon, hogy „szintet lépett az önkényuralom”.