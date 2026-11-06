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Ruben Amorim vezetõedzõ a csapat sajtótájékoztatóján Varese közelében, a Milanello Sportközpontban 2026. november 4-én. Az olasz csapat az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában a Ferencváros ellen játszik.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

„Nem értik a játékosaim” – érthetően ideges volt a Milan-edző a Ferencvárostól elszenvedett hazai vereség után

Infostart / MTI

Ruben Amorim szerint fel kellene venni a 3 naponta játszott mérkőzések ritmusát.

Az AC Milant irányító Ruben Amorim ingerülten nyilatkozott az AC Milan–Ferencváros (0–2) Európa-liga-mérkőzést követő sajtótájékoztatón, melyen komoly kritikát fogalmazott meg játékosai hozzáállását illetően.

„A futballistáknak meg kell érteniük, hogy aki felhúzza a Milan mezét, az felelősséggel tartozik a klub iránt. Nem a rotáció, a technikai tudás volt a döntő, hanem mentálisan nem álltunk készen erre a meccsre” – fogalmazott.

Szerinte érdemes megnézni, nem ugyanaz volt a reakció a labdavesztésre, mint múlt hétvégén az Inter elleni rangadón.

„Ezt nem én mondom, hanem az eredmény mutatja. A saját otthonunkban, a saját szurkolóink előtt ez elfogadhatatlan” – adott hangot csalódottságának a portugál mester.

Kiváltképp az első félidőt nevezte minősíthetetlennek.

„Nem a kezdő tizenegy számít, mert elég mély a keret ahhoz, hogy egyes játékosok helyettesíteni tudjanak másokat. Semmit nem tudok megvédeni az első félidőből, nincs rá magyarázat. Nem tudtuk kontrollálni a meccset, és erre a teljesítményre nem lehet kifogás.”

A mérkőzés előtt még így nyilatkozott:

A Ferencváros edzőjéhez, Borbély Balázshoz hasonlóan nyáron kinevezett Amorim hangsúlyozta, hogy a Milan tovább akar jutni az Európa-ligából, de egyszerűen úgy tűnik, mintha a játékosai nem tudnának háromnaponta kellő koncentráltsággal futballozni, ezen pedig sürgősen változtatniuk kell.

A nemzetközi porondon idén a selejtezővel együtt mind a 12 meccsén veretlen, a főtáblán százszázalékos Ferencváros a november 26-i ötödik fordulóban a szlovén Celjét fogadja.

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Kezdőlap    Sport    „Nem értik a játékosaim” – érthetően ideges volt a Milan-edző a Ferencvárostól elszenvedett hazai vereség után

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