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A gólszerzõ Lenny Josephnek, a Ferencváros játékosának (b) gratulálnak csapattársai a labdarúgó Európa-liga alapszakasza negyedik fordulójának AC Milan - Ferencvárosi TC mérkõzésén a milánói San Siro Stadionban 2026. november 5-én.MTI/Koszticsák Szilárd
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„Klubtörténelmi mérkőzés volt” – értékelések a milánói Ferencváros-diadal után

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A gólok és gólpasszok szolgáltatóit is megszólaltatta a mérkőzést közvetítő televízió, mind úgy vélekedtek, hogy összességében megérdemelt sikert aratott az Európa-liga őszi szakaszában a Ferencváros az AC Milan legendás stadionjában, a San Siróban. Kiderült, a Milan videóelemzői sem voltak képesek lekövetni, mi zajlik a meccsen, nem tudták segíteni a kispadot abban, hogyan tudna a sokszoros sztárgárda fordítani.

Az AC Milan-Ferencváros Európa-liga-találkozót követően a Ferencváros főszereplői és legendái is értékelték a látottakat az M4 Sportnak.

Lenny Joseph, a Ferencváros két gólt szerzett csatára: az első félidőben már lőhettem volna három gólt, mégsem idegeskedtem, megpróbáltam a legjobbat kihozni magamból. Nem izgultam, tudtam, hogy jönni fognak a gólok. Amikor ellentámadtunk a második gól előtt, tudtam, hogy visszakapom a labdát, készültem rá.

Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros támadója, két gólpasszt jegyzett: Nem láttam az első gólt, mert akkor elgázolt a kapus, csak azt láttam, hogy Lenny Joseph ünnepel, és bent van a labda a kapuban. Egymásért küzdünk, nem számít, ki lő gólt. A taktika nagyon jól működött. Ha komoly csapat ellen is játszottunk, megérdemelten győztünk.

Osváth Attila, a Ferencváros védője: nagyon készültünk belőlük. A második félidőben volt rajtunk csak nyomás a Milan részéről, de jól jöttünk ki a helyzetekből. Emeltek a tempón, de tudtuk magunkat tartani, éhesek voltunk a sikerre, összességében meg is érdemeltük. Nagy dolog ez a karrieremben. Lehet álmodozni, sok dologra gondolni, de mi a pályán nem erre koncentrálunk. Ez nem mindennapi élmény egy játékos pályafutásában.

Gera Zoltán, a Ferencváros korszakos labdarúgója, a Fulham EL-döntőt játszott középpályása, az M4 Sport szakértője: „Ez a mérkőzés beírta magát a klubtörténelem legnagyszerűbb találkozói közé.”

Dragóner Attila, az FTC korábbi védőjátékosa, az M4 Sport helyszíni szakértője: „Elképesztő élmény volt. Remek hozzáállás, tökéletes taktika, fizikailag is bírta a csapat. Az első félidő magas színvonalú játékot hozott, nagyon fegyelmezett volt a Ferencváros. Ahonnan én néztem a meccset, a Milan videóelemzői folyamatos kontaktban voltak az olasz kispaddal, mert tanácstalan volt mindenki náluk. A szív, a csapategység, a taktika betartása... csak szuperlatívuszokban lehet beszélni a Ferencváros teljesítményéről.”

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Kezdőlap    Sport    „Klubtörténelmi mérkőzés volt” – értékelések a milánói Ferencváros-diadal után

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„Klubtörténelmi mérkőzés volt” – értékelések a milánói Ferencváros-diadal után
0-2 a San Siróban!

„Klubtörténelmi mérkőzés volt” – értékelések a milánói Ferencváros-diadal után
A gólok és gólpasszok szolgáltatóit is megszólaltatta a mérkőzést közvetítő televízió, mind úgy vélekedtek, hogy összességében megérdemelt sikert aratott az Európa-liga őszi szakaszában a Ferencváros az AC Milan legendás stadionjában, a San Siróban. Kiderült, a Milan videóelemzői sem voltak képesek lekövetni, mi zajlik a meccsen, nem tudták segíteni a kispadot abban, hogyan tudna a sokszoros sztárgárda fordítani.
 

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