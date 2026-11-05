Európa-liga élőben: AC Milan–Ferencváros

Luka Modric és Chritian Pulisic csak a kispadon kezd a Milannál, Mike maignan, eltiltása miatt, ma nem kaphat szerepet. A piros-feketék tartalékos összeállításban játszanaka: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi – Hutchinson, Musah, Jashari, A. Cisse – Rabiot – G. Ramos.

A Ferencvárosban Dibusz Dénes véd, nem kezd ellenben Yusuf. Borbély Balázs tizenegyének meglepetése a szlovák Matus Bero csapatba kerülése, két bajnokin 24 percet játszott eddig az idényben.

A névsor: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero, Nagy Á., Corbu – Zachariassen, Joseph, Birmancsevics.

A 3. percben Joseph órási helyzetbe került, de szinte feladta a labdát Torrianinak. Nagy kár érte.

Tíz perc eltelt, a Ferencváros bátran és jól játszik eddig.