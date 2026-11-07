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Nyitókép: Nicolò Campo

Mussolini-pólóval provokált egy Fardi-szukoló Milánóban, Kubatov Gábor is megszólalt

Infostart / MTI
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Öt évre kitiltották az Olaszország és az Európai Unió területén található futballstadionokból azt a ferencvárosi szurkolót, aki csütörtökön egy Benito Mussolinit ábrázoló pólóban a milánói dóm előtt a fasiszta diktátort éltette, és társaival karlendítéseket mutatott be – írta az ANSA olasz hírügynökség.

A beszámoló szerint az 50 éves magyar férfi ellen eljárást indítottak, pólóját lefoglalták, a milánói rendőrfőkapitány pedig ötéves stadionlátogatási tilalmat rendelt el vele szemben.

A Ferencváros csütörtök este 2–0-ra nyert az AC Milan vendégeként az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulós mérkőzésén, amelyet megelőzően a zöld-fehérek szurkolói a milánói dóm előtt vonultak fel.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke pénteken a saját Facebook-oldalán a Dóm téren történtekkel kapcsolatban azt mondta,

„aki ebben részt vett, az nem ismeri a Ferencváros alapértékeit, nem ismeri a történelmét”.

Hozzátette, azokat, „akik ezt elindították” arra kéri, hogy „ha nem tudnak viselkedni, inkább ne jöjjenek többet Fradi-meccsre”.

(Nyitóképünk illusztráció.)

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