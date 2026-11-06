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A Ferencváros játékosainak gólöröme a labdarúgó Európa-liga alapszakasza negyedik fordulójának AC Milan - Ferencvárosi TC mérkõzésén a milánói San Siro Stadionban 2026. november 5-én.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Anyagilag is nagyon jól jár a Ferencváros

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ELŐZMÉNYEK

A Ferencváros csütörtöki 2–0-s győzelme az AC Milan ellen nemcsak futballtörténelmi siker, de további jelentős bevétellel is jár a zöld-fehér klub számára.

Ez a mérkőzés önmagában 450 000 euró UEFA-teljesítményprémiumot (másképpen: pontpénzt) hozott az FTC-nek, ami körülbelül 163,4 millió forint. A Ferencváros négy forduló után négy győzelemmel, 12 ponttal és 11–3-as gólkülönbséggel harmadik az Európa-liga ligaszakaszában. Az eddigi ellenfelek a Celtic (idegenben 3–1), a Viktoria Plzeň (itthon 2–1) és a Torreense (itthon 4–1) voltak, mind a három győzelemmel 450 000 eurót, összesen – az árfolyamingadozástól függően, nagyjából – 492 millió forintot kapott a csapat.

A már biztosan megszerzett, hivatalos UEFA-tételek jelenleg legalább 6,635 millió eurót, azaz körülbelül 2,41 milliárd forintot tesznek ki,

az alábbi tételekből összeállva: 525 ezer euró selejtezős részvételi díj, 4,31 millió euró ligaszakasz-indulópénz és 1,8 millió euró a négy győzelemért. Ehhez még hozzáadódik az úgynevezett value pillar, amely 2024 óta magába olvasztotta a régi market poolt és koefficiensalapú részt. A Fradi egyedi value-pillar-összegét az UEFA nyilvánosan nem bontotta ki; egy külső, módszertanilag UEFA-szabályokra épülő becslés nagyjából 4,63 millió euróra teszi. Ezzel

a jelenlegi teljes UEFA-bevétel körülbelül 11,27 millió euró / 4,09 milliárd forint lehet, de ebből a 4,63 millió euró csak becslés. A legutóbbi nyilvános adat szerint a Ferencváros éves működési bevétele 2025-ben mintegy 21 milliárd forint volt, annak ez körülbelül 19–20 százaléka,

ha a becsült value pillart is figyelembe vesszük. A biztos 6,635 millió eurós rész nagyjából 11,5 százalék. A klub 2025-ös pénzügyi beszámolója alapján az európai kupaszereplés önmagában 6,8 milliárd forintos bevételi tétel volt, vagyis az FTC üzleti modelljében az UEFA-pénz nem mellékbevétel, hanem az egyik legfontosabb bevételi láb.

Az UEFA 2024–2027-es ciklusában az Európa-liga ligaszakaszában minden klub 4,31 millió euró indulási díjat kap. Egy ligaszakasz-győzelem 450 000 eurót, egy döntetlen 150 000 eurót ér. A döntetlen miatt „fel nem használt” 150 ezer eurók később a rangsorbónusz-kasszába kerülnek.

A korábbi „market pool” ma már nem önálló tétel. Az UEFA az indulási díj és a teljesítménydíj mellett egy harmadik pillért, a value pillart alkalmazza. Az Európa-ligában ennek teljes kerete 198 millió euró, a ligaszakasz és az azt követő szakaszok teljes, 565 millió eurós keretéből. A value pillar egyesíti a médiapiac értékét és a klub történelmi/UEFA-koefficiensének hatását.

A selejtezőben más rendszer működik. A 2024–27-es ciklusban általánosan 175 000 euró jár minden lejátszott selejtezőkör után, bizonyos kivételekkel; az Európa-liga rájátszását megnyerő klub nem kap 175 ezret magáért a play-offért, mert onnantól a központi ligaszakasz-elosztásból részesül. A Fradi az első, második és harmadik selejtezőkört is lejátszotta, majd a Trabzonsport kiejtésével megnyerte a rájátszást, ezért a selejtezőkre 3×175 000 = 525 000 euró számolható.

A hátralévő négy ligaszakaszmeccs a Celje, a Lech Poznań, a Juventus és a Hoffenheim ellen lesz. Mindegyik további győzelem 450 ezer, minden döntetlen 150 ezer eurót ér, így a négy meccsen közvetlen eredményprémiumként további legfeljebb 1,8 millió euró kereshető.

A Ferencváros a megszerzett 12 ponttal már biztos továbbjutó legalább a rájátszásba (9–24. helyezettek), hiszen az előző két kiírásban ehhez tíz, illetve kilenc pont kellett. Az újabb pénzt jelent. Ha a csapat egyenes ágon továbbjutna (2024–2025-ben 14, 2025–2026-ban 16 ponttal zárt a 8. helyezett), az újabb biztos 1,75 millió eurót, azaz 635,5 millió forintot jelentene.

Érthető cél a Ferencváros számára a következő idényre a Bajnokok Ligájában való részvétel. A BL és az EL közti különbség már a belépési pontnál drámai. A Bajnokok Ligája ligaszakaszának fix indulási díja 18,62 millió euró, szemben az EL 4,31 milliójával. Egy BL-mérkőzésen aratott győzelem 2,1 millió euró, egy döntetlen 700 ezer euró.

2025-ben az FTC Labdarúgó Zrt. nettó árbevétele 9,487 milliárd, egyéb bevétele 11,516 milliárd forint volt; ez együtt körülbelül 21,0 milliárd forintos működési bevételi nagyságrend. A társaság 83,2 millió forintos adózott nyereséggel zárt. A klub hivatalos honlapján a 2025-ös beszámoló, kiegészítő melléklet és könyvvizsgálói jelentés is közzétételre került 2026 májusában.

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