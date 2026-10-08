Dénes Ferenc a budapesti olimpiáról: a pályázat sportrészében mindenkivel versenyképesek vagyunk

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentette, hogy a 2036-os nyári játékokra hét jelentkező van, és köztük van Magyarország, egészen pontosan egy lehetséges magyar pályázat Budapest központtal. Egyébként még hivatalosan néhány hétig lehet jelentkezni, október vége a határidő, de érdemi változásra vélhetően nem kerül már sor. A kérdésre, hogy mik az esélyek, Dénes Ferenc sportközgazdász azt mondta az InfoRádióban:

„kegyelmi állapotban vagyunk.

Van egy furcsa politikai helyzet, szóval azok a politikai erők, akik eddig nagyon keményen ellenezték a budapesti olimpiai pályázatot és a többi rendezést, azok most hirtelen kormányzó erőkké váltak.

De elképzelni sem tudom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság valamilyen háttéregyeztetés nélkül adta volna be ezt a jelentkezést”

– fogalmazott, hozzátéve: „tehát azt kell sejtenünk, hogy van valamilyen típusú kormányzati támogatás, ha nem is jóváhagyás, de egyelőre ellenzés nincsen. És azt gondolom, hogy ha a mostani ellenzék megmarad továbbra is olimpiapártinak, akkor akár egy 70-80 százalékos hazai támogatottsága is lehet egy rendezésnek.”

Mint mondta, a másik fontos dolog pedig az, hogy megállapodik erről Budapest is, a fővárosi vezetés, amely eddig egyfajta „szabadságharcot” folytatott a kormánnyal, de hirtelenjében összeölelkezett a mostani kormányzattal, ami az olimpiarendezés szempontjából egészen kiváló lehetőség. Hiszen

azok a budapesti fejlesztések, amelyek szükségesek, amikről régen beszélünk, most hirtelenjében kaphatnának egy olyan szempontrendszert is, hogy esetleg egy olimpiai rendezés kapcsán a beruházások, ha nem is megtérülők, de képesek lennének azt kiszolgálni.

Tehát nem önmagában fejlesztenénk, hanem kifejezetten célirányosan egy olimpiai rendezést támogatólag, aminek a gazdasági hatásai pedig valamilyen módon áttételesen visszatéríthetik ezeket a beruházásokat – fogalmazott Dénes Ferenc, aki szerint ez is egy jó állapot és egy jó szempont arra, hogy megpróbálkozzunk egy ilyen pályázattal.

A sportközgazdász egy kicsit nehezményezi, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság hirtelen a semmiből benyújtotta a jelentkezésünket, és a hírekből tudtuk meg.

„Azért annyit talán az ország, a közvélemény megérdemelt volna, hogy előzetesen valami kis párbeszéd legyen erről, de ez legyen a legnagyobb problémánk a pályázattal kapcsolatban”

– fogalmazott. A kérdésre, hogy milyenek az ellenfelek, milyenek lehetnek a magyar pályázat esélyei, azt mondta: nagyon érdekes ez a helyzet, mert pályázó lehet Dél-Korea, Dél-Afrika, illetve akár Katar, Törökország, Németország is, tehát csupa olyan ország, amely akár gazdaságilag, akár lélekszámban, és akkor még Indiát nem említettem, a világ legnépesebb országát, meghaladja a magyart. De

minden más tényező mellettünk szól a gazdasági erőn és a geopolitikai téren kívül

– vélekedett, hozzátéve: a németek persze külön kategória, de a németek már mindent megkaptak, mindent megrendeztek. „Mi pedig nagyon sokat tettünk az elmúlt 20 évben a nemzetközi sportéletbe való bekapcsolódásért, kiváló és nagyszabású nemzetközi eseményeket rendeztünk, csak dicséretet lehetett hallani a jogtulajdonosoktól. Felkészültek vagyunk, szeretjük a sportot, tudunk is rendezni, tudunk élvezni sporteseményeket, nagy világeseményeket, tehát azokra el is mennek az emberek. Tehát azt gondolom, hogy

abban a részben, ami a sportról szól, abban mi mindenkivel versenyképesek vagyunk. De van az a típusú hátrányunk, hogy kis ország vagyunk, geopolitikailag nem meghatározó tényezők.”

A sportközgazdász Indiát gondolja a legveszélyesebb ellenfélnek, mert nagyon sok minden szól amellette, hogy ott legyen az olimpia. Katarnak nagyon erős a lobbija – „azt is el tudjuk képzelni, hogy miért, különösen egy ilyen energiaválság környékén mondjuk a katari LNG felértékelődik. A németek pedig mindig ott vannak, a németek mindig egy lehetséges alternatíva. Hát majd meglátjuk. Az biztos, hogy társadalmi támogatottság kell, és nagyon erős lobbi” – mondta Dénes Ferenc sportközgazdász a budapesti olimpiairendezési pályázat esélyeiről.

A cikk alapjául szóló interjút Farkas Dávid készítette.