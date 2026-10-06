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Turisták a párizsiai olimpiai ötkarika előtt.
Nyitókép: Getty Images/Alain Bachellier

Magyarország is ringbe száll a 2036-os olimpiáért, hat riválisa van

Infostart / MTI

Magyarország mellett hat ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára – jelentette be kedden a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB).

A NOB tájékoztatása szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31., új kandidáló ugyanakkor nem várható.

A több körös pályázati folyamat végén a NOB várhatóan 2029-ben hirdeti ki a győztest.

Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszínként, míg az indiaiak Ahmedabadot, amely 2030-ban a Nemzetközösségi Játékoknak lesz a házigazdája. A katariaknál Doha a központ, kiegészítve azzal, hogy a szomszédos országok is bekapcsolódhatnak a rendezésbe. Törökország Isztambult, Németország Münchent, a dél-koreai pályázat Szöult, a dél-afrikai pedig Fokvárost jelölte fő helyszínnek.

A jelentkezőknek novemberben kell bemutatniuk pályázatukat a NOB illetékes bizottságának, majd jövő márciustól egy stratégiai megbeszélés-sorozat következik a NOB végrehajtó bizottságával. A NOB aztán szűkíti a kandidálók számát és 2028 novemberében célzott tárgyalásokat folytat a kiválasztottakkal. A bizottság közben egyeztet a pályázókkal a 2040-es és 2044-es játékokról is.

Németország a harmadik nyári olimpia megrendezésére készül: 1936-ban Berlin, 1972-ben pedig szintén München volt házigazda, míg Dél-Koreába 1988 után térne vissza az olimpia. A többi jelölt először rendezhetne, Dél-Afrika még az afrikai kontinenst tekintve is első lehetne. Budapest és Isztambul már többször pályázott, sikertelenül.

Kirsty Coventry NOB-elnök, az egyeztetéseket folytató bizottság vezetőjeként kiemelte, bárhol rendezik majd meg végül az olimpiát, egyetlen dolognak soha nem szabad változnia: a kiválasztási folyamat során annak középpontjában a sportolóknak kell lenniük. Az úszóként kétszeres olimpiai bajnok zimbabwei sportvezető – akit 2025 márciusában választottak meg a NOB elnökének, és ilyen minőségben először a milánói-cortinai téli olimpián vett részt – hangsúlyozta: egy sportoló éveken keresztül készül arra, hogy valóra váltsa olimpiai álmait.

„Így az az élmény, amit akkor szerez, amikor végre eljut az olimpiára, az élete végéig elkíséri" – mondta Kirsty Coventry, a NOB elnöke, aki négy kontinensen öt olimpián vehetett részt.

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Kezdőlap    Sport    Magyarország is ringbe száll a 2036-os olimpiáért, hat riválisa van

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