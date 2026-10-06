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Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke beszédet mond Muhari Eszter párbajtõrözõnek, Fojt Sára kajakosnak és Major Veronika sportlövõnek a tavalyi párizsi olimpián nyert bronzérmeinek kicserélése alkalmából rendezett ünnepségen a MOB székházában 2025. július 9-én. A három olimpikon helyszínen kapott medáljainak állaga ugyanis megromlott, ezért azok cserére szorultak.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Olimpia 2036 – Gyulay Zsolt kérte, hogy a főváros tárgyalja meg a MOB koncepciójavaslatát

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke kedden levélben kérte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) idén ősszel tárgyalja meg a szervezet olimpiarendezési koncepciójavaslatát.

A MOB közleményében emlékeztetett: a szervezet és a főpolgármester 2024 októberében tájékoztatta a magyar közvéleményt arról, hogy Budapest részt vesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 2036-os olimpiai helyszínválasztási folyamatát megelőző, úgynevezett tájékozódási folyamatban.

„Ez semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és nem minősül olimpiarendezésre való jelentkezésnek" – írta a MOB.

A NOB keddi bejelentése szerint 2027 márciusában jelöli ki azon városok körét, amelyeket meghív a 2036-os helyszínválasztási folyamatba, végleges döntés 2029-ben születik a rendezésről. A bejelentésből kiderül, hogy a NOB komolyan veszi a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest érdeklődését.

„A Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezi, hogy Budapest főpolgármestere és az infrastruktúra, sport és biztonsági szempontból illetékes magyar kormány közösen tekintse át a 2036-os olimpia és paralimpia megrendezésének lehetőségét. Ezért Gyulay Zsolt a mai napon levélben kérte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa idén ősszel tárgyalja meg a Magyar Olimpiai Bizottság koncepciójavaslatát" – áll a szervezet közleményében.

„A MOB a készülő koncepciót teljesen újszerűnek szánja. Egy minden elemében újragondolt, a fenntarthatóság jegyében született, városfejlesztő olimpiai koncepción dolgozik. Fontos tudni, hogy bármely érdeklődő országban és városban 2028 során kell hivatalos döntést hozni arról, hogy valóban szándékoznak-e megrendezni a 2036-os nyári játékokat és készek-e vállalni az ehhez szükséges kötelezettségeket, garanciákat. A MOB álláspontja, hogy a felelős döntést alapos társadalmi egyeztetésnek kell megelőznie" – zárta közleményét a Magyar Olimpiai Bizottság.

Múlt csütörtökön sajtótájékoztatón Karácsony Gergely főpolgármester kijelentette, hogy az FKT ülésén nem volt szó egy esetleges olimpiai pályázatról. Szerinte az egész országnak „meg kell beszélnie ezt a dolgot", társadalmi párbeszéd kell, a kormánynak pedig előbb-utóbb álláspontot kell kialakítania.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szintén elmondta, hogy „egyelőre nincs az asztalukon a kérdés". Mint mondta, alapvető pénzügyi és infrastrukturális kérdések, témák előbbre valók ennél a témánál, később azonban, „ha az FKT ilyen napirendi pontot javasol, készek meghallgatni".

Kedden a NOB arról számolt be, hogy Magyarország mellett hat ország – India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország – jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára.

Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszínként, míg az indiaiak Ahmedabadot, amely 2030-ban a Nemzetközösségi Játékoknak lesz a házigazdája. A katariaknál Doha a központ, kiegészítve azzal, hogy a szomszédos országok is bekapcsolódhatnak a rendezésbe. Törökország Isztambult, Németország Münchent, a dél-koreai pályázat Szöult, a dél-afrikai pedig Fokvárost jelölte fő helyszínnek.

A jelentkezőknek novemberben kell bemutatniuk pályázatukat a NOB illetékes bizottságának, majd jövő márciustól egy stratégiai megbeszélés-sorozat következik a NOB végrehajtó bizottságával.

A NOB aztán szűkíti a kandidálók számát és 2028 novemberében célzott tárgyalásokat folytat a kiválasztottakkal. A bizottság közben egyeztet a pályázókkal a 2040-es és 2044-es játékokról is.

A rendezőről 2029-es közgyűlésén dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.

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