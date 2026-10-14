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A Hold világít az olimpiai jelképpel díszített párizsi Eiffel-torony mögött 2024. július 22-én, négy nappal a párizsi nyári olimpia kezdete előtt.
Nyitókép: MTI/AP/David J. Phillip

Olimpia 2036: Magyarország erősségeit is felsorolta a nemzetközi igazgató

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Budapest komoly esélyekkel indulhat a 2036-os olimpia rendezéséért folyó versenyben Sophie Lorant, a 2024-es párizsi játékok nemzetközi igazgatója szerint.

A francia sportvezető Etienne Thobois vezérigazgatóval együtt a Magyar Olimpiai Bizottság meghívására érkezett Magyarországra, hogy megosszák a rendezéssel kapcsolatos tapasztalataikat.

„Magyarország egyik erőssége, hogy Budapest sikeresen megszervezett már számos sporteseményt. A másik, hogy a magyar egy sportszerető nép, ez nagyon fontos dolog. Az is előny, hogy Budapest valamilyen módon hasonlít Párizsra. A legtöbb létesítmény ugyanis már áll, nagyrészt a Duna környékén, szóval számos erőssége van Budapestnek” – nyilatkozta Lorant az M4 Sport csatornának.

A párizsi seregszemle vezetői a játékok hosszú távú örökségét is kiemelték. A francia fővárosban az olimpiai falu lakásokká alakult, új sportlétesítmények jöttek létre, javultak a Szajnában a sportolási lehetőségek, és a rendezés a turizmusra és a foglalkoztatásra is pozitív hatást gyakorolt. Thobois hangsúlyozta a fenntarthatóság jelentőségét, és felidézte, a párizsi játékok célja az előző olimpiákhoz képest a karbonlábnyom felére csökkentése volt.

A rendezési tapasztalatok alapján a legnagyobb kihívások közé tartozik a különböző szereplők támogatásának megszerzése, valamint a lelkesedés fenntartása egy akár tíz éven át tartó projekt során. Thobois szerint az olimpiának nem szabad minden városi problémát megoldania, de megfelelő célok mellett jelentősen hozzájárulhat egy város fejlődéséhez.

A két szakember szerint Budapest számára a meglévő tapasztalatok és adottságok jelenthetik a legfontosabb kiindulópontot, a rendezésről szóló döntésnél pedig azt is mérlegelni kell, milyen fejlődési lehetőségeket nyithat meg az ország számára az olimpia.

Magyarország mellett hat ország – India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország – jelezte érdeklődését a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. Az érdeklődőknek november végén kell tájékoztatást adniuk koncepciójukról a NOB illetékes bizottságának, majd jövő márciustól egy stratégiai megbeszélés-sorozat következik a NOB végrehajtó bizottságával.

A NOB ezután szűkíti a kandidálók számát, és 2028 novembere után célzott tárgyalásokat folytat a kiválasztottakkal. A rendezőről 2029-es közgyűlésén dönt majd a világszervezet.

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Kezdőlap    Sport    Olimpia 2036: Magyarország erősségeit is felsorolta a nemzetközi igazgató

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