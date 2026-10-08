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Deutsch Tamás, az MTK Budapest elnöke a Brüll Alfréd Ház - Magyar Zsidó Örökség Parkja beruházásról szóló sajtótájékoztatón Budapesten, a Sorsok Házában 2025. szeptember 17-én. A jelenleg kihasználatlan és jórészt üresen álló komplexumot a kormány 2026 januárjától átadja az MTK Budapest sportegyesületnek és a területen Brüll Alfréd Ház-Magyar Zsidó Örökség Parkja néven egy holokauszt emlékmű, egy oktatási intézmény, egy agóra jellegű közösségi tér és egy közpark létesül.MTI/Bruzák Noémi
Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Bruzák Noémi

Kubatov Gábor és Deutsch Tamás is tiltakozik

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A sportvezetői tilalmi rendszerről szóló törvénytervezet haladéktalan visszavonását követelik abban a közleményben, amely csütörtök este egy időben jelent meg Kubatov Gábor, az Ferencvárosi TC, valamint Deutsch Tamás, az MTK Budapest elnökének Facebook-oldalán.

„Sportegyesületeinkből számos sporttársunk emelte már fel a szavát a sportvezetői tilalmi rendszerről szóló elfogadhatatlan törvényjavaslattal szemben. Olimpikonok, más kiváló sportolók, edzők, sportvezetők és szurkolók álltak ki közösségeikért. A magyar sportcsalád ismét megmutatta az erejét. A pályán ellenfelek, de a közös értékeink védelmében egymás társai vagyunk” – olvasható a közleményben, amely szerint ezekben az egyesületekben nevelkednek a jövő bajnoki, és azok vezetik, akiknek a tagság bizalmat szavaz. A bejegyzés a következőképpen indul: „El a kezekkel a magyar sporttól! A magyar sportegyesületek közös kiállása.”

Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án jelentette be, hogy a kormány szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban, amelynek hatályba lépése után miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős, 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben.

„A sport ügyeiről a pályán és azon kívül is a sportcsaládoknak van joguk szabadon dönteni. Ezt az önállóságot akarja most elvenni a hatalom” – olvasható tovább a bejegyzésben, amely szerint a tervezet súlyosan sérti az Alaptörvényt, és haladéktalanul vissza kell vonni.

„Az egyesülési szabadság a sportegyesületek működésének alapja. Ez a jog nem ér véget a klubok megalapításával: magában foglalja a közösségeink vezetőinek szabad megválasztását is. A törvénytervezet ráadásul már megválasztott vezetők eltávolítását kényszerítené ki. Korábbi és jelenlegi, jogszerűen betöltött közéleti tisztségekhez utólag négyéves eltiltást is kapcsolna. A javaslat ezzel sérti nemcsak a jogbiztonságot, de a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát is. Korábbi jogszerű közéleti szerepvállalás nem válhat utólag sportvezetői kizárás alapjává. A közpénzek ellenőrzésének közérdeke pedig nem indokolja a sportvezetők általános eltiltási rendszerét” – írták.

A miniszterelnök korábbi bejelentése szerint a két új jogszabállyal olyan változtatásokat léptetnek életbe, mint a személyi összeférhetetlenség, valamint négyéves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott egyesületnél vagy szövetségnél.

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Kezdőlap    Sport    Kubatov Gábor és Deutsch Tamás is tiltakozik

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