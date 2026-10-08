Kubatov Gábor és Deutsch Tamás is tiltakozik

„Sportegyesületeinkből számos sporttársunk emelte már fel a szavát a sportvezetői tilalmi rendszerről szóló elfogadhatatlan törvényjavaslattal szemben. Olimpikonok, más kiváló sportolók, edzők, sportvezetők és szurkolók álltak ki közösségeikért. A magyar sportcsalád ismét megmutatta az erejét. A pályán ellenfelek, de a közös értékeink védelmében egymás társai vagyunk” – olvasható a közleményben, amely szerint ezekben az egyesületekben nevelkednek a jövő bajnoki, és azok vezetik, akiknek a tagság bizalmat szavaz. A bejegyzés a következőképpen indul: „El a kezekkel a magyar sporttól! A magyar sportegyesületek közös kiállása.”

Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án jelentette be, hogy a kormány szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban, amelynek hatályba lépése után miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős, 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben.

„A sport ügyeiről a pályán és azon kívül is a sportcsaládoknak van joguk szabadon dönteni. Ezt az önállóságot akarja most elvenni a hatalom” – olvasható tovább a bejegyzésben, amely szerint a tervezet súlyosan sérti az Alaptörvényt, és haladéktalanul vissza kell vonni.

„Az egyesülési szabadság a sportegyesületek működésének alapja. Ez a jog nem ér véget a klubok megalapításával: magában foglalja a közösségeink vezetőinek szabad megválasztását is. A törvénytervezet ráadásul már megválasztott vezetők eltávolítását kényszerítené ki. Korábbi és jelenlegi, jogszerűen betöltött közéleti tisztségekhez utólag négyéves eltiltást is kapcsolna. A javaslat ezzel sérti nemcsak a jogbiztonságot, de a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát is. Korábbi jogszerű közéleti szerepvállalás nem válhat utólag sportvezetői kizárás alapjává. A közpénzek ellenőrzésének közérdeke pedig nem indokolja a sportvezetők általános eltiltási rendszerét” – írták.

A miniszterelnök korábbi bejelentése szerint a két új jogszabállyal olyan változtatásokat léptetnek életbe, mint a személyi összeférhetetlenség, valamint négyéves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott egyesületnél vagy szövetségnél.