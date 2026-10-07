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Az Olympic Day zászló az Olimpia Napja rendezvényen Budapesten, a Hősök terén 2023. június 23-án. Az Olimpia Napja alkalmából Mozdulj! elnevezéssel a Városligetben megtartott egész napos szabadidősport-eseményt rendezett a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), hogy ezzel is mozgásra inspirálja az embereket.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Medián: kétharmados a budapesti olimpia támogatottsága

Infostart / MTI

Egy feltételezett 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon a Medián legfrissebb, szeptemberi felmérése szerint. Hann Endre szerint a mostani rendezés lehetőségével „sokkal inkább egy nemzet megvalósítandó projektje, nem pedig a korábbi miniszterelnök nagy álma valósulhatna meg.”

Az olimpiai rendezést teljes mértékben támogatja, vagy az inkább támogatja válaszra a megkérdezettek összesen 64 százaléka válaszolt igennel – nyilatkozta a Medián ügyvezető igazgatója az MTI-nek. Hann Endre hozzátette: a közvélemény-kutatásban ezer fős országos mintát vettek, kiegészítve pluszban ötszáz fős budapestivel, tekintve az esemény kiemelt fővárosi hangsúlyát. Az országos ezer főben ennél kevésbé reprezentatívan jelenik meg Budapest. A közvélemény-kutatást a Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készítették el, de már nem először.

„Még 2024 őszén készítettük el az elsőt, és azóta kimondottan javult a feltételezett olimpiai rendezés megítélése. Idén ez a javulás még tovább erősödött, ami összefüggésben lehet a kormányváltással, az azután kialakult derültebb, pozitívabb közhangulattal" – mondta az igazgató. Ennek kapcsán kifejtette: 60 százalék azok aránya, akik szerint az országban ma úgy általában jó irányba mennek a dolgok, míg régen pont fordított volt, akkor a nem jó irányba mennek volt a nagyobb, hasonló nagyságrendben.

Hann Endre hozzátette: egyelőre az olimpiai és paralimpiai rendezés a tájékozódási folyamatnál tart, készülnek a koncepciók, mert a megvalósítás tekintetében időben messze járunk még tőle, és amúgy is vannak feltételei. A Medián vezetője szerint nagyon fontos volt, hogy Karácsony Gergely Budapest főpolgármestereként már kiállt azért, hogy a közvélemény bevonásával foglalkozzanak a kérdéssel, legyen közös gondolkodás, és felelős politikusként hangsúlyozta a feltételeket is.

Városfejlesztő olimpia

„Amikor teszteltük ezeket a feltételeket a közvélemény-kutatás során, akkor az derült ki, hogy nagy a jelentősége annak, hogy transzparens és korrupciómentes legyen már az előkészítési szakasz is. Továbbá budapesti, de országos fejlesztéseket is eredményezzen" – közölte Hann Endre, aki ennek kapcsán konkrétumokat is említett. Úgy, mint az úthálózatra, továbbá a tömegközlekedésre – különösen a HÉV-re és villamosra – vonatkozó fejlesztéseket. Emellett azt, hogy

ne épüljön külön olimpiai falu, hanem a tervezett diákvárost használják erre a célra, de szóba került a fővárosi egészségügyi létesítmények, kórházak, rendelők felújítása, korszerűsítése is.

A válaszadók ezekkel a feltételekkel még inkább támogatták a rendezést: a 64 százalék felment 86 százalékra. „Most tehát megvan a bizalom, ami nagyon fontos a projektnek már ebben a fázisában is, és a növekvő támogatás is egyértelmű" – fogalmazott Hann Endre. A felmérés szerint egy városfejlesztő olimpiára lenne nagy szükség, ennek nagy a támogatása.

Most nem úgy szerepel az olimpiai rendezés, amivel egy ember, név szerint a korábbi miniszterelnök, Orbán Viktor álma valósulna meg. „Ez most sokkal inkább egy ország, egy nemzet megvalósítandó projektje, és így már a korábban ellenzékben lévő szavazók, akik most kormánypárton találták magukat, odaállíthatók ehhez az elképzeléshez" – közölte az ügyvezető.

Hann Endre hozzátette: ahogyan hasonló esetben a világban bárhol, úgy Magyarországon is felmerülhet, hogy egy átlagpolgár tájékozottsága, majd arra alapozott véleménye ilyen fajsúlyos ügyben mennyire tekinthető sportszakmailag és hosszútávú gazdasági vonatkozásban mérvadónak.

A megkérdezettek 69 százaléka tud a tervről, Budapesten ez 72 százalék. „Ilyen volumenű ügynél mindig felmerül a népszavazás lehetősége, és így mindenki el is várja a szakmai vitákat, ahogyan arra az illetékesek ígéretet tettek. Ott aztán majd elhangzanak érvek és ellenérvek, minden fél elmondhatja a maga véleményét, meglátásait, következtetéseit. Ezek után már biztosan meglesz a kellő tájékozottság" – véli a kutató.

2029-ben derül ki a győztes

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden arról számolt be, hogy Magyarország mellett hat ország - India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország - jelezte érdeklődését a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszínként. Az érdeklődőknek november végén kell tájékoztatást adniuk koncepciójukról a NOB illetékes bizottságának, majd jövő márciustól egy stratégiai megbeszélés-sorozat következik a NOB végrehajtó bizottságával.

A NOB ezután szűkíti a kandidálók számát, és 2028 novembere után célzott tárgyalásokat folytat a kiválasztottakkal. A bizottság közben egyeztet az érdeklődőkkel a 2040-es és 2044-es játékokról is. A rendezőről 2029-es közgyűlésén dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.

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Kezdőlap    Sport    Medián: kétharmados a budapesti olimpia támogatottsága

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