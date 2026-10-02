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Nyitókép: art-design-photography.com/Getty Images

Különleges ajándékot adott a Tisza egy szerencsés horgásznak

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A horgász két napot töltött a Tiszán, ami alatt öt óriási harcsa is a horgára akadt, közülük kettő a két méteres hosszt is meghaladta.

Igazán emlékezetes két napot tudhat maga mögött Magyar Csongor Levente, aki a Tiszán horgászva öt harcsát is sikeresen kifogott - írja a heol.hu, hozzátéve, hogy a különleges fogások között három olyan példány is akadt, amelynek hossza meghaladta a két métert.

A halak tömegét most nem mérték meg, kizárólag a hosszukat jegyezték fel: 210, 217, 210, 175 és 190 centiméteres harcsák kerültek partra. Az óriási állatokat a mérések és a fotók elkészítése után azonnal visszaengedték a vízbe.

A gigászi harcsákról készült fotók galériája a heves megyei portálon tekinthető meg.

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