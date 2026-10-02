Igazán emlékezetes két napot tudhat maga mögött Magyar Csongor Levente, aki a Tiszán horgászva öt harcsát is sikeresen kifogott - írja a heol.hu, hozzátéve, hogy a különleges fogások között három olyan példány is akadt, amelynek hossza meghaladta a két métert.

A halak tömegét most nem mérték meg, kizárólag a hosszukat jegyezték fel: 210, 217, 210, 175 és 190 centiméteres harcsák kerültek partra. Az óriási állatokat a mérések és a fotók elkészítése után azonnal visszaengedték a vízbe.

A gigászi harcsákról készült fotók galériája a heves megyei portálon tekinthető meg.