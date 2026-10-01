Leváltották a NAV adószakmai elnökhelyettesét is

„A pénzügyminiszter Tamásné Czinege Csillát, a NAV elnökének javaslatára, 2026. szeptember 30-án adószakmai elnökhelyettesi munkaköréből felmentette” – erősítette meg a hvg.hu-nak a NAV. A lap hozzátette: konkrét személyügyi kérdésekben – adatvédelmi és személyiségi jogi okokból – a hivatal nem adhat további tájékoztatást.

Vágujhelyi Ferenc, a NAV korábbi elnökének megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt, azt követően a szervezetnél az elnöki feladat- és hatásköröket Tamásné Czinege Csilla látta el, amíg pályázat útján kiválasztották a szervezet új vezetőjét, Rózsáné Sádt Mónikát. Őt Kármán András pénzügyminiszter szeptember elsejei hatállyal nevezte ki a NAV elnökének.

A héten már történtek változások a NAV vezetésében. Szerdán a 24.hu írta meg, hogy Felmentették az adóhatóság bűnügyi főigazgatóját, Domokos Ferenc dandártábornokot és helyettesét, Szűcs Gábor László ezredest.

Az MTI kérdésére, a hír megerősítésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal annyit közölt: a hivatal a NAV személyi jogállását szabályozó törvényben foglaltak szerint október 1-jei hatállyal a Bűnügyi Főigazgatóság két vezetőjének vonja vissza vezetői megbízatását.

A jogszabály előírása szerint a vezetői megbízás indoklás nélkül visszavonható - tették hozzá.

Kármán András pénzügyminiszter május 20-án mentette fel a NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesi posztjáról Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, utódja akkor lett megbízottként Domokos Ferenc, a hivatal Bűnügyi Főigazgatóságának főigazgatója. Az elnökhelyettesi posztot pályázat útján Sisák Attila nyerte el – közölte augusztus 31-én a Pénzügyminisztérium.