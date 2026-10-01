Nagy változások a rendőrségnél, megszólalt a belügyminiszter

Pósfai Gábor kiemelte: az azonos vagy egymáshoz szorosan kapcsolódó feladatokat egységes szakmai irányítás alá rendezik, hogy világosabb legyen a felelősség, és kevesebb legyen a párhuzamosság.

Ennek részeként a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a Nemzeti Nyomozó Iroda közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább. Az NNI pedig – kiválva a Készenléti Rendőrségből – önálló országos bűnügyi szervként folytatja munkáját.

A TEK feladatai a speciális műveleti és személyvédelmi tevékenységekre összpontosulnak, míg a Készenléti Rendőrséghez kerülnek az egységes objektumvédelmi feladatok – írta a belügyminiszter.

A tárcavezető hozzátette, hogy az Országgyűlési Őrség önálló szervezetként megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai a Készenléti Rendőrséghez kerülnek.

Az Országgyűlési Őrség egyenruhája, szokásai ugyanakkor megmaradnak.

A miniszter közölte: a változtatás nem a meglévő szakmai képességek leépítéséről szól, a cél éppen az, hogy a speciális tudást, az állományt és az eszközöket megtartva világosabban osszák el a feladatokat, egységesítsék az irányítást, és egyszerűbbé tegyék az együttműködést. „Egy feladatnak legyen egy gazdája. És legyen egyértelmű, ki felel azért, hogy azt megfelelően elvégezzük” – írta Pósfai Gábor.

Hozzátette: az átalakítással kapcsolatos adminisztratív és operatív változások jó része lezajlott az elmúlt hónapokban, de „az új organizációval kapcsolatban” sok feladat áll még előttük és amennyiben valamit adaptálni kell a váltás kapcsán, akkor azt is meg fogják tenni.