Magyar-grúz: győzni kell – sport a tévében

M4 Sport
9.55: Forma-1, Bahreini Nagydíj, 2. szabadedzés
15.55: Úszás, rövidpályás világkupa, Baku
20.45: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Magyarország-Georgia
Sport 1
17.45: Kézilabda, férfi NB I, Ferencvárosi TC - OTP Bank-Pick Szeged
20.00: Darts, World Grand Prix, negyeddöntő, Leicester
Sport 2
15.30: Küzdősport, ONE Friday Fights, Bangkok
Eurosport 1
13.30: Sznúker, Sencsen Open
17.30 és 18.25: Hegyikerékpár, világkupa, női és férfi terepverseny, Lake Placid
Eurosport 2
16.30: Sportlövészet, koronglövő Európa-bajnokság, skeet duett, Malakasa
23.00: Golf, PGA Tour Black Desert Championship, 2. nap
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Belgium-Törökország
Spíler 2
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Franciaország-Olaszország
Arena 4
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Lengyelország-Románia
Match 4
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Bosznia-Hercegovina - Svédország