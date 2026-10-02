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Szoboszlai Dominik csapatkapitány a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzõközpontjában 2026. szeptember 24-én. A válogatott szeptember 25-én Ukrajna ellen játszik az UEFA Nemzetek Ligája B-divíziójának nyitómérkõzésén a Puskás Arénában.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar-grúz: győzni kell – sport a tévében

Infostart / MTI

A Nemzetek Ligájában lejátssza idei harmadik meccsét is a magyar labdarúgó-válogatott. Eddig nem sikerült nyerni. Mutatjuk a teljes pénteki tévés sportkínálatot.

M4 Sport

9.55: Forma-1, Bahreini Nagydíj, 2. szabadedzés

15.55: Úszás, rövidpályás világkupa, Baku

20.45: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Magyarország-Georgia

Sport 1

17.45: Kézilabda, férfi NB I, Ferencvárosi TC - OTP Bank-Pick Szeged

20.00: Darts, World Grand Prix, negyeddöntő, Leicester

Sport 2

15.30: Küzdősport, ONE Friday Fights, Bangkok

Eurosport 1

13.30: Sznúker, Sencsen Open

17.30 és 18.25: Hegyikerékpár, világkupa, női és férfi terepverseny, Lake Placid

Eurosport 2

16.30: Sportlövészet, koronglövő Európa-bajnokság, skeet duett, Malakasa

23.00: Golf, PGA Tour Black Desert Championship, 2. nap

Spíler 1

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Belgium-Törökország

Spíler 2

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Franciaország-Olaszország

Arena 4

20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Lengyelország-Románia

Match 4

20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Bosznia-Hercegovina - Svédország

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Kezdőlap    Sport    Magyar-grúz: győzni kell – sport a tévében

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