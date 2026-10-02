Videókon a horrorbaleset: így borult fel a mentőautó Budapesten

Baka András köztársasági elnökkel törököt fogott-e a Tisza, vagy éppen az derült ki, hogy működik a fékek és ellensúlyok rendszere? Exterde Tibor az InfoRádió Aréna című műsorában erről is faggatta Virág Andreát, a Republikon Intézet stratégiai igazgatóját és Kiszelly Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezte az MNB-törvénynek azt a 2016-os módosítását, amely a jegybanki alapítványok gazdálkodásával kapcsolatban jelentősen megnehezítette volna az adatigényléseket – mondta Bánki Erik volt fideszes országgyűlési képviselő az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság csütörtöki ülésén, amelyen Kósa Lajost, a Fidesz volt frakcióvezetőjét is meghallgatták.
Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét azzal fenyegetőzött, hogy kész a teljes orosz fegyverarzenált bevetni, ha bárki megtámadná Kalinyingrádot vagy bármely más orosz régiót. Putyin szerint "ez nem megfélemlítés", csupán válasz mások megfélemlítési kísérleteire. Ukrajna először vetette be éles körülmények között a saját fejlesztésű, FP-7 típusú taktikai ballisztikus rakétáját - számolt be a United 24 Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videója alapján. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.