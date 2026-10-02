Videókon a horrorbaleset: így borult fel a mentőautó Budapesten

A baleset szeptember 29-én történt Budapest IX. kerületében, az Ecseri út és a Gyáli út kereszteződésében.

A két felvétel két különböző nézőpontból mutatja az esetet. A képsorokon jól látható, ahogy a mentőautó összeütközik a személyautóval, majd felborul – írja a bp-iautósok.hu.

A balesethez a mentők és a rendőrség is a helyszínre érkezett, többen megsérültek, kórházba szállították őket.

Felborult mentõautó Budapesten, az Ecseri út és a Gyáli út keresztezõdésében 2026. szeptember 29-én. A mentõautó egy személygépkocsival ütközött. Többen megsérültek, a két jármû utasait kórházba szállították. MTI/Mihádák Zoltán