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Európának a NATO-val összhangban kell erősítenie védelmét
Nyitókép: Michele Ursi, Getty Images

Nagy a katonai készülődés Prágában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Határozottabb fellépést és a keleti szárny megerősítését sürgeti a cseh államfő a NATO-tagországokat ért közelmúltbeli incidensek miatt. Közben a cseh kormányfő kijelentette: Csehország teljesíti szövetségesi kötelezettségeit, és egy esetleges balti orosz támadás esetén katonai segítséget nyújtana.

„A NATO tagországainak egyértelműen demonstrálniuk kell, hogy készek megvédeni a légterüket és a part menti vizeiket” – jelentette ki Petr Pavel cseh államfő szerdán Prágában, miután hivatalos tárgyalást folytatott Nicusor Dan román elnökkel.

A találkozó hátterében az áll, hogy Románia légterét – Lengyelországhoz hasonlóan – az utóbbi hónapokban több alkalommal is megsértették. Válaszul a román és a lengyel hadsereg minden alkalommal készültségbe helyezi a légvédelmét, amikor Oroszország Ukrajnát támadja. Petr Pavel hangsúlyozta: az ilyen incidensekre reagálva meg kell erősíteni a tagállamok akcióképességét. Úgy fogalmazott, a szövetségnek öntudatosan és határozottan, de nem provokatív módon kell viselkednie.

A két államfő részletesen megvitatta a NATO keleti szárnyának megerősítését, valamint a feleket érintő biztonsági kihívásokat. Nicusor Dan román elnök újságíróknak elmondta: a tárgyalások másik kiemelt témája az orosz dezinformációs akciósorozat volt, amely Romániát és Csehországot egyaránt fenyegeti.

Dan szerint ezek a hibrid támadások veszélyeztetik az európai társadalmakat, ezért javítani kell a kibertámadások elleni védelmet is. Hozzátette: a szövetségesek segítségének köszönhetően Románia drónok elleni védelmi képességei fokozatosan javulnak.

A felek kitértek a gazdasági és hadiipari együttműködésre is: Petr Pavel bejelentette, hogy Csehország az Aero Vodochody vállalat által gyártott L-39 Skyfox repülőgépeket is felajánlotta a román hadseregnek. Az államfők egyaránt úgy nyilatkoztak, hogy Csehország és Románia álláspontja az Európai Unióban és a NATO-ban is nagyon közeli.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök a Deník című napilapban megjelent interjújában pedig arról beszélt, hogy ha Oroszország megtámadná valamelyik balti államot, Csehország aktívan reagálna, és két dandárt küldene segítségül. A kormányfő a NATO alapszerződésének 5. cikkére hivatkozva – amely a kollektív védelemről szól – kifejtette: egy ilyen helyzetben a Prostějovban és Táborban állomásozó alakulatokat küldenék ki.

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